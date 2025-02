Trisal em 'Garota do Momento'? Maria Eduarda Carvalho comenta pedido de fãs

Maria Eduarda de Carvalho, 41, vive Teresa na novela "Garota do Momento" (Globo). Apesar de a trama se passar em 1958, sua personagem enfrenta situações complexas para a época, como o transtorno obsessivo-compulsivo e o divórcio. A atriz disse a Splash que usou experiências pessoais para construir a personagem.

A complexidade de Teresa

Na novela escrita por Alessandra Poggi, a personagem de Maria Eduarda sofre com transtorno obsessivo-compulsivo. Após ver a casa pegar fogo e a filha queimar os braços, Teresa se sente culpada, o que lhe acarreta alguns problemas psicológicos.

Refletindo sobre os sentimentos de impotência e de culpa que ela sente, comecei a tatear a personagem [...] Espero que ela tenha a oportunidade de revisitar este trauma por outros pontos de vista até ser capaz de elaborá-lo. Eu faço análise desde que me entendo por gente e isso é o que me salva de mim mesma.

Maria Eduarda de Carvalho

Para desenvolver uma personagem tão rica, Carvalho trouxe experiências de sua própria casa. "Tenho um pai psiquiatra e uma mãe psicanalista, o que, de certa forma, me torna um eterno caso clínico, mas também me oferta a possibilidade de um aprofundamento maior nas questões ligadas ao mundo psíquico".

Apesar disso, Maria Eduarda não levou sua maior mania, que envolve alimentação, para a personagem. "Sou viciada em queijo cottage sem lactose. É algo que preciso comer diariamente para me sentir minimamente confortada. Poupei Teresa de mais esta loucura [risos]".

Em meio às suas questões psicológicas, a personagem de Maria Eduarda viu seu casamento de anos com Alfredo (Eduardo Sterblitch) esfriar sexualmente. Com isso, o marido se apaixonou por Anita (Maria Flor) e decidiu viver esse novo amor.

Teresa e Alfredo ainda se amam, mas se permitiram viver esse novo momento da vida, com um desquite. Nas redes sociais, muito se falou sobre a possibilidade de um trisal entre Alfredo, Teresa e Anita, ou até mesmo a possibilidade de um relacionamento aberto para os pais de Eugênia (Klara Castanho).

off queria alfredo, teresa e anita formando um trisal em 1958 #GarotaDoMomento pic.twitter.com/bM9VjroDCI ? marcos ainda está hiperfocado em wicked (@wtfmidoinn) February 5, 2025

Parte do público torceu muito por isso. Mas eu, honestamente, não saberia dizer. Casamento requer uma construção diária e ininterrupta. Já dizia meu muso, Chico Buarque: 'pra sempre é sempre por um triz'. Não existem garantias na construção amorosa. São acordos que precisam ser constantemente revisitados e reconversados, de acordo com as mudanças pessoais de cada um.

Maria Eduarda de Carvalho

Alfredo (Eduardo Sterblitch) e Teresa (Maria Eduarda de Carvalho) em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Os bastidores de 'Garota do Momento'

Com o sucesso de audiência e repercussão, "Garota do Momento" também se mostra um sucesso de afinidade nos bastidores. Grande parte do elenco divide os momentos descontraídos entre uma cena e outra.

Para a atriz, que já tem mais de 18 anos na Globo, esse é um dos melhores momentos de sua carreira. "Estamos todos muito felizes em fazer parte deste lindo projeto. Acho que isso se reflete em várias instâncias: no prazer de estar em cena, nas brincadeiras que inventamos durante os longos tempos de espera, no desejo de marcar programas junto, fora do horário de trabalho... Sem dúvida, é uma das experiências mais divertidas que já vivi, em muitos anos de teledramaturgia".

Em "Garota do Momento", Carvalho repete a parceria de sucesso com Eduardo Sterblitch. Em 2019, eles já haviam vivido um casal que agradou o público no remake de "Éramos Seis". "Foi uma felicidade sem fim!", diz a atriz ao contar sua reação ao saber que iria contracenar com o ator.

Além de Sterblitch, Maria Eduarda destaca as parcerias inéditas com Klara Castanho e Flávia Reis, intérpretes de Eugênia e Jacira. "Edu, Flávia e Klara, tornam meu dia sempre muito divertido. É bacana quando a gente se dá conta de que a parceria transcende ao trabalho e deságua em um outro tipo de relação".