Lei 'anti-Oruam': o que é projeto que tenta proibir shows

O chamado "PL anti-Oruam" foi apresentado pela vereadora Amanda Vettorazzo (União Brasil) na Câmara Municipal de São Paulo e já inspirou propostas semelhantes em 12 capitais e no Congresso. O objetivo é proibir apresentações de artistas que supostamente fazem apologia a drogas e à criminalidade.

O deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP) e o senador Cleitinho (Republicanos-MG) apresentaram projetos parecidos no Congresso. Eles afirmaram que o músico se transformou em um símbolo de artistas que "promovem o crime".

O projeto de lei gerou reação no meio artístico e entre ativistas culturais. Parlamentares da oposição afirmam que a medida é uma "retaliação" contra expressões culturais da periferia, como o rap e o funk.

Vettorazzo, autora do projeto original, rebate as críticas. A vereadora criou um site com o nome e fotos de Oruam para incentivar a replicação da proposta em outras cidades. Ela argumenta que as letras do rapper "abriram as porteiras" para que mais artistas exaltassem criminosos em suas músicas.

Show da cantor Oruam no Rock in Rio Imagem: Ariel Martini/Rock In Rio

Críticos da iniciativa afirmam que a proposta viola a liberdade de expressão e pode abrir um precedente para a censura cultural. Especialistas jurídicos, como o advogado Danilo Cymrot, doutor em Direito pela USP, consideram que impedir preventivamente a contratação de um artista com base na suposição de que sua música faz apologia ao crime é inconstitucional.

O funkeiro disse que os parlamentares encontraram a "oportunidade perfeita" para criminalizar o funk, quando um filho de traficante faz sucesso. "Virei pauta política, mas o que vocês não entendem é que a lei anti-Oruam não ataca só o Oruam, mas todos", disse no X.

Eles sempre tentaram criminalizar o funk o rap e o trap coincidentemente o universo fez um filho de traficante fazer sucesso, eles encontraram a oportunidade perfeita pra isso, virei pauta política mas oq vcs não entendem que a lei anti-Oruam não ataca só o Oruam mas todos? Oruam

Prisão

Oruam foi preso nesta quarta-feira (26) Imagem: Reprodução/TV Globo

Músico foi preso durante uma operação nesta quarta-feira (26), em sua casa na Joá, zona Oeste do Rio. A polícia confirmou a Splash que encontrou um foragido da Justiça por organização criminosa, que foi recapturado.

Na delegacia, questionado por repórteres o motivo de ter um foragido em sua casa, Oruam respondeu: "Que eu vou falar, mano?". "Não vou falar para tu, não. Tu é um delegado ou um juiz para eu falar alguma coisa para você?".

A operação que acontece nesta quarta (26) não tem relação com a prisão da semana passada. Na quinta-feira (20), o rapper foi detido por direção perigosa, pagou fiança de R$ 60 mil e foi solto.

A polícia estava cumprindo um mandado de busca e apreensão após o rapper efetuar disparos de arma de fogo em um condomínio em Igaratá, em São Paulo. O episódio aconteceu em 16 de dezembro de 2024 e os policiais buscavam as armas que teriam sido usadas por Oruam.

Durante as diligências, policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes encontraram um homem com mandado de prisão pendente pelo crime de organização criminosa. O indivíduo foi detido e Oruam será autuado pelo crime de favorecimento.