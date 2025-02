BBB: João Pedro perde estalecas por tentar dormir fora do Apê do Líder

João Pedro, Líder da Semana no BBB 25 (Globo), foi penalizado pela produção do programa na madrugada desta quarta-feira (26) ao tentar dormir fora do Apê do Líder.

O que houve

O gêmeo decidiu dormir no Quarto Fantástico. Ele justificou que temia não conseguir acordar a tempo para o raio-x.

No entanto, poucos minutos após se deitar, a produção emitiu um aviso informando a penalização. Como consequência, o brother perdeu 50 estalecas. Diante da punição, João Pedro retornou ao Apê do Líder, onde permaneceu para passar a noite.

