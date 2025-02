Irmão de Diogo Almeida detona Aline por beijo em sister: 'Nada agradável'

Douglas Almeida avaliou a trajetória do irmão, Diogo, que foi eliminado do BBB 25 (Globo) nesta terça-feira (25).

O que aconteceu

Douglas ainda não conseguiu conversar com o irmão desde que ele saiu do reality show, mas está pronto para "pontuar coisas" nele.

Segundo o empresário, Diogo jogou de forma "genuína" no BBB. "Diogo sempre foi aquele cara tranquilo, bonito, saibo, inteligente. Ali dentro, estava sendo literalmente ele. Ele pensa para fazer toda e qualquer ação".

A eliminação, no entanto, se deu porque o público ficou "sedento por algo mais viril, mais duro" —um brother que "fala e coloca pra fora", segundo Douglas. "Ele se colocar com mais veemência, saindo um pouquinho do que ele é. É o que o grande publico queria.; que ele fosse mais viril em algumas colocações e falas", disse.

O irmão também avalia os embates que Diogo teve com outros brothers como algo natural. "Se fossemos trazer para a vida real, somos aquilo ali", disse. "Ele simplesmente, em determinados momentos, se exaltou por conta do nervosismo e tudo o que envolve aquele programa, que te deixa no limite; literalmente à flor da pele".

Já sobre Diogo ter indicado Aline ao Paredão, Douglas diz que foi um "ato mal pensado". "Tudo o que foi feito por parte da Vilma e do Diogo tomou uma proporção muito maior que os demais", disse. "Ele foi perseguido, ao meu ver, não no ponto negativo (...) e houve essa debandada de acusações".

Em relação ao romance com Aline, Douglas disse "não ter desejo nenhum" que o irmão continue com a sister. "Ela deixou de ser a pessoa que eu pensava", afirmou.

O ponto crucial, para ele, foi o beijo de Aline em Thamiris. "Me entristeci", disse.

Não achei nada agradável, nada legal. Não posso ter uma companheira aqui fora com a qual eu saia para um evento aqui fora e fique preocupado se ela vai beijar um homem ou uma mulher (...) Foi na contramão de tudo o que entendo e penso para a minha vida e de todos ao meu redor. Não posso ter uma pessoa de que tenho dúvidas Douglas Almeida

