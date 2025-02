Influenciador Clemilson passa por cirurgia após descoberta de tumor na mão

Clemilson, influenciador que faz sucesso com vídeos de humor, foi submetido a uma cirurgia após ser diagnosticado com um tumor na mão esquerda.

O que aconteceu

Antes de ser operado, Clemilson compartilhou, em seu Instagram, fotos em que aparece segurando seus exames de imagem e pediu orações aos seguidores. "Estou indo fazer a cirurgia pra retirar o tumor, orem por mim".

A cirurgia aconteceu na terça-feira (25). Após o fim do procedimento, o influenciador atualizou seu estado de saúde. "A cirurgia foi um sucesso e o tumor foi retirado. Eu estou muito feliz, agora pense numa dor eu estou sentindo no meu braço todo, parece que o osso tá doendo, mas já tomei remédio e agora é esperar o resultado da biópsia. Muito obrigado pelas orações e te amo, tá";

Ele foi diagnosticado com o tumor no início de fevereiro. Os seguidores de Clemilson, logo, deixaram mensagens de apoio. "Já deu tudo certo, você está curado em nome de Jesus", disse um; "Seja como for, Deus está no controle, Ele sabe o porquê de todas as coisas. Vai dar tudo certo se Deus quiser", escreveu outra; "Boa recuperação, meu querido", desejou uma terceira.