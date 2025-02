Hollywood luta para manter papel como capital mundial do cinema

Por Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) - Por trás do brilho da temporada de premiações do cinema que culmina com o Oscar no domingo, Hollywood está travando uma batalha para manter seu lugar no centro do negócio cinematográfico global.

Nenhum dos 10 candidatos a melhor filme a serem celebrados no Dolby Theatre de Hollywood foi filmado em Los Angeles, sede da maioria das grandes empresas cinematográficas há mais de um século. O indicado "Wicked", por exemplo -- uma prequela do clássico filme "O Mágico de Oz" -- foi filmado no Reino Unido.

A produção cinematográfica e televisiva vem saindo de Hollywood há anos, indo para locais com incentivos fiscais que tornam as filmagens mais baratas. Membros do setor esperavam uma recuperação em Los Angeles após as greves de roteiristas e atores em 2023, mas as estatísticas mostram que o retorno tem sido lento.

Os incêndios que destruíram partes de Los Angeles em janeiro aceleraram as preocupações de que os produtores possam procurar outros lugares e que os operadores de câmera, figurinistas, técnicos de som e outros trabalhadores dos bastidores possam se mudar da cidade em vez de tentar reconstruir em seus bairros.

"Há muitas pessoas que não trabalham há algum tempo por causa das greves e tudo mais, e agora os incêndios", disse Samantha Quan, produtora do filme indicado ao Oscar de melhor filme "Anora", filmado no Brooklyn, Nova York e Las Vegas. "Acho que foi um bom alerta para que todos pressionem para que a produção volte a Los Angeles."

Os defensores da causa lançaram a campanha "Stay in LA" (Fique em Los Angeles), na esperança de capitalizar a boa vontade dos moradores de Los Angeles após os incêndios. Uma petição pede que os políticos suspendam o limite dos incentivos fiscais para filmagens na cidade nos próximos três anos, como parte do esforço de recuperação dos incêndios florestais.

Eles também estão pedindo aos estúdios que se comprometam a aumentar a produção em Los Angeles em pelo menos 10% nos próximos três anos.

Gavin Newsom, governador democrata da Califórnia, propôs aumentar os créditos fiscais para filmes e TV do Estado para US$750 milhões por ano, em vez de US$330 milhões anuais.

A cineasta Sarah Adina Smith, organizadora da campanha "Stay in LA", disse que apoia esse aumento, mas pediu que o Estado faça ainda mais, inclusive facilitando o licenciamento.

"Não estamos dizendo que tudo deve ser filmado em Los Angeles", disse ela, que desenvolveu uma série em que "toda a cultura era Los Angeles e Malibu".

"Quando chegou a hora de orçar, eles nos fizeram escolher entre a África do Sul e a Austrália", afirmou. "Los Angeles nunca foi uma candidata."

"Esse é o tipo de coisa que precisa mudar, porque acho que é realmente míope da nossa parte perder esse setor e legado absolutamente incríveis que temos aqui", acrescentou.

Mais de 21.000 pessoas assinaram a petição "Stay in LA", incluindo grandes nomes como Kevin Bacon, Zooey Deschanel, Bette Midler, Keanu Reeves e Olivia Wilde.

"Espero que as pessoas percebam a importância de trazer empregos para Los Angeles", disse Susan Sprung, presidente-executiva da Producers Guild of America. "Temos as melhores equipes do mundo. Temos os melhores produtores do mundo. A maioria das pessoas vive aqui. Elas querem trabalhar em casa."

Os dados de licenciamento mostram que a produção em Los Angeles em 2024 caiu para o segundo nível mais baixo já registrado, à frente apenas do ano da Covid-19 de 2020. A produção caiu 5,6% de 2023 a 2024, para 23.480 dias de filmagem, de acordo com a FilmLA.

Uma pesquisa com executivos realizada pela ProdPro revelou que a Califórnia era o sexto lugar preferido para filmar nos próximos dois anos, atrás de Toronto, Reino Unido, Vancouver, Europa Central e Austrália.