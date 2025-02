Gracyanne chora e se diz culpada pela eliminação de Diogo no BBB 25

Colaboração para Splash, no Rio

A eliminação de Diogo segue repercutindo dentro da casa do BBB 25. Gracyanne Barbosa, muito abalada, chorou na área externa do reality e foi consolada por alguns brothers na madrugada desta terça-feira (26).

O que houve

Gracyanne revelou estar sentindo culpa pela saída do ator. A musa fitness comentou que se sente culpada, especialmente pelos desentendimentos que teve com Diogo dentro do reality.

Vitória tentou consolar a amiga e reforçou que ninguém deve carregar o peso da eliminação de Diogo. "Não se pode colocar nesse lugar cruel, porque ninguém é cruel aqui. Nessa edição, você vê que todo mundo é maneiro, muito boas. Tá todo mundo tentando lutar", afirmou.

Em outro momento, no Quarto Nordeste, Gracyanne voltou a falar sobre a eliminação de Diogo Almeida. "É desesperador ver a Dona Vilma sozinha. Que sentimento horrível... Óbvio que não, mas num dá uma culpa?", desabafou.