Globo tem atitude louvável ao incomodar elenco do BBB 25 o tempo todo

A produção do BBB 25 movimentou o jogo nesta quarta-feira (26 ) ao colocar um botão no meio da sala como parte da dinâmica Quarto do Desafio. Vinicius foi quem apertou primeiro e, além de ter garantido sua imunidade, conseguiu vetar Maike e Vilma da Prova do Líder. A movimentação foi um dos assuntos do Central Splash de hoje.

Bárbara Saryne defende que, por ter que prejudicar duas pessoas, Vinicius se compromete com outros participantes do reality, o que é bom para a movimentação do jogo. "Já vira um assunto novo". Chico Barney concorda: "Vira a página".

A colunista do UOL também defende que a produção do reality deveria colocar mais níveis de dificuldade nas provas, para render melhor para o espectador. Chico defende que a Globo tem tentado incomodar o elenco, e isso é uma atitude muito boa.

Nessa temporada, todas as dinâmicas acabam dando errado, a produção não tem sorte. Então, já sabendo que não tem sorte, tem que dificultar, tem que deixar mais tempo. Porque aí fica sem graça, muito rápido. Mesmo que ele conseguisse, tinha que ser um desafio mais difícil

Bárbara Saryne

Eu acho que é uma medida muito interessante do programa de manter as coisas acontecendo o tempo todo. A gente ter esse tipo de programação surpresa ao longo da semana é muito importante para deixar o programa quente

Chico Barney

