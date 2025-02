Giulia Costa conta como soube da morte de Marcos Paulo: 'Era uma criança'

Giulia Costa, 25, recordou como ficou sabendo sobre a morte do pai, Marcos Paulo, em 2012. Ela tinha apenas 12 anos de idade à época.

O que aconteceu

A atriz soube da tragédia por meio das redes sociais, antes que sua família pudesse informá-la sobre o ocorrido. "Soube que meu pai morreu pelo Instagram. Fui abrir meu Instagram e quando entrei nos comentários da minha última foto era: 'Meus pêsames'. Fiquei: 'O que está acontecendo?'", relatou ela.

Flávia Alessandra, 50, contou que tentou avisar pessoalmente a filha, mas não chegou a tempo de fazê-lo. "Fomos voando para lá para tentar te dar a notícia antes. Quando chegamos, todo mundo [falou]: 'Ela já sabe, tia'. Era o mínimo, queria te dar essa notícia antes", lamentou a veterana, em diálogo com a herdeira no podcast Pé no Sofa Pod, que apresentam juntas.

Giulia recordou ainda ter sofrido críticas por postar fotos sorrindo na semana da morte de Marcos. "Indo para a missa de sétimo dia, postei uma foto com meu namorado da época sorrindo, em frente ao espelho, arrumados, no Instagram. Eu sofri muito hate por causa disso, porque estava postando foto sorrindo. Veio uma enxurrada de comentários falando: 'Está rindo, não está nem aí para o pai, a prova de que ela não merece a herança dele, olha como ela não ama ele e olha como ela só quer o dinheiro'. Eu era uma criança!"