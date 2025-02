Fora do BBB, Diogo torce por eliminação de Vinícius: 'Precisa de terapia'

Diogo Almeida revelou seus principais embates no BBB 25 (Globo) em conversa com Ana Maria Braga no Mais Você desta quarta-feira (26).

O que aconteceu

Diogo deixou claro que seu principal inimigo no jogo era Vinícius. Segundo ele, o brother não teve empatia por ele e sua mãe desde o início do reality show, e por isso merecia ser o próximo eliminado. "Via que ele ficava incomodado quando eu me aproximava de alguma aliado dele", disse. "Ele não vai com minha cara desde o início".

Ele ainda afirmou que Vinícius não sabia lidar com sua relação com Aline.

Eu faço terapia há anos. Ele [Vinícius] precisa de terapia Diogo Almeida

Diogo também aproveitou a dinâmica do programa para criticar Maike. "Fala com um monte de gente, faz parte de um monte de grupo e acaba não jogando", disse.

Já Camilla, ele disse que é uma sister que "se faz de vítima". "Fala tudo o que quer e depois chora", disse.

Gracyanne, para ele, é a mais manipuladora do jogo. "Ela tem um poder na fala e as pessoas escutam ela", disse.

