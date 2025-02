Filmes premiados ganham sessões com ingressos a preços reduzidos

O Sessão Vitrine Petrobras oferece ao público filmes premiados e restaurados em mais de 30 cidades do país, com ingressos a preços reduzidos. A programação faz parte da comemoração de 15 anos do projeto. As informações foram reveladas na manhã desta quarta-feira (26), em uma coletiva de imprensa.

O que aconteceu

Foi anunciada digitalização de clássicos contemporâneos que serão exibidos em mais de 30 cidades do país com ingressos a preços reduzidos. As cidades previstas são: Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Indaiatuba, João Pessoa, Londrina, Macapá, Maceió, Manaus, Marília, Natal, Niterói, Palmas, Poços de Caldas, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, São Paulo, Teresina, Vitória.

Segundo a iniciativa, as exibições "reforçam o compromisso com a preservação da memória audiovisual nacional e a formação de uma cultura cinematográfica baseada em referências brasileiras". A curadoria dos novos filmes é de Talita Arruda; já Débora Butruce faz a curadoria dos filmes de Patrimônio.

Este ano, o projeto lançou "Kasa Branca", o vencedor do prêmio de melhor direção no Festival do Rio. O próximo filme a ser lançado é "O Melhor Amigo". "A Natureza das Coisa Invisíveis", "Ato Noturno", "Dormir de Olhos Abertos", "Ilha das Flores", "Saneamento Básico: O Filme", também chegarão aos cinemas este ano pela Sessão Vitrine Petrobras.

Entre as novidades para 2025, o projeto anunciou a estreia de filmes — longas e curtas — inéditos e premiados. O Sessão Vitrine Petrobras terá também projeções acompanhadas por discussões, além de promover oficinas com autores e o podcast A Dobra.

No segundo semestre deste ano, um catálogo especial com entrevistas e textos de jornalistas e diretores será distribuído em universidades e bibliotecas. O aplicativo Sessão Vitrine Petrobras também chega este ano, e terá informações do projeto e dos filmes, com um clube de fidelidade que poderá proporcionar ao público a troca de pontos por brindes e descontos.