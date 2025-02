Fernanda Torres compartilha melhores momentos do set de 'Ainda Estou Aqui'; assista

Fernanda Torres compartilhou pelas redes sociais um vídeo na terça-feira, 25, com um compilado dos melhores momentos nos bastidores do filme Ainda Estou Aqui.

Nas imagens, a protagonista do filme que concorre em três categorias no Oscar 2025, celebra o aniversário da atriz Cora Mora, que interpreta sua caçula no longa. Já Selton Mello, que encarna Rubens Paiva, gargalha com um comentário de Fernanda. "Nossa família no set", escreveu ela na legenda da postagem.

A atriz, de 59 anos, está concorrendo ao Oscar 2025 como Melhor Atriz por seu trabalho como Eunice Paiva. Fernanda repete o feito da mãe, Fernanda Montenegro, que disputou a estatueta em 1999, por Central do Brasil, também de Walter Salles.