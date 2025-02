'Favorecimento pessoal': o que é o crime que levou Oruam à prisão no RJ?

O rapper Oruam foi preso nesta quarta-feira (26), no Rio de Janeiro, após a polícia encontrar um foragido da Justiça escondido em sua casa. Ele foi liberado horas depois porque o crime tem baixo potencial ofensivo e por se comprometer a comparecer em juízo.

O que aconteceu

Filho de Marcinho VP, apontado como líder do Comando Vermelho, Oruam foi autuado por favorecimento pessoal. Durante a operação, os policiais localizaram Yuri Pereira Gonçalves, que tinha em aberto um mandado de prisão por organização criminosa. A defesa de Oruam diz que "não há qualquer acusação formal" contra ele e que o rapper não sabia que Yuri tinha "pendências com a Justiça".

A pena para o crime de favorecimento pessoal é branda. Segundo o advogado Arthur Richardisson, presidente do Grupo de Trabalho do CNPCP (Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária), o artigo 348 do Código Penal prevê pena de 1 a 6 meses de detenção e multa, caso o favorecido responda por crime punível com reclusão. Se o crime do foragido for punível com detenção, a pena é ainda menor: 15 dias a 3 meses. "Estamos falando de uma pena relativamente branda, que não justifica, em hipótese alguma, uma prisão preventiva [que não tem prazo para acabar]", pontua o advogado.

Foram aprendidas armas, celulares e joias. Se as armas estiverem irregulares, Oruam pode ser enquadrado no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, que prevê pena de 3 a 6 anos de reclusão, segundo o advogado. Caso elas tenham sido usadas em um crime, a situação pode se agravar.

O crime de favorecimento pessoal exige comprovação do dolo. Richardisson esclarece que para haver responsabilização penal, é necessário provar que a pessoa sabia da condição de foragido da outra. "Se Oruam desconhecia essa circunstância, não há como imputar-lhe a prática desse delito, pois faltaria o requisito essencial da vontade consciente de auxiliar alguém a se furtar à ação estatal", afirma. Ele reforça que cabe ao Ministério Público e à polícia apresentar provas inequívocas de que Oruam tinha conhecimento da condição do foragido.

Há possibilidade de absolvição caso a pessoa comprove desconhecimento. A advogada Vanessa Avellar Fernandez reforça que, se Oruam conseguir provar que não sabia da condição de foragido de Yuri, ele pode ser absolvido. "O juiz considerando que ele não sabia, ele será absolvido. O juiz considerando que ele sabia, ele será condenado", explica.

Parentes diretos são isentos de pena nesse tipo de crime. De acordo com Richardisson, o Código Penal isenta ascendentes, descendentes, cônjuges e irmãos da punição por favorecimento pessoal. No entanto, como Oruam e Yuri não possuem vínculo familiar, a defesa do rapper precisará basear-se na falta de dolo. "O espírito dessa norma é a preservação dos laços familiares. Não se pode exigir que um familiar entregue um ente querido à Justiça", esclarece.

Não basta estar com um foragido para ser acusado de associação criminosa. O advogado Carlos Dantas esclarece que, para responder por esse crime, Oruam precisaria estar associado a pelo menos mais duas pessoas, com o objetivo de cometer crimes. "Nesse caso, ele está sendo investigado pelo crime de favorecimento pessoal, por estar sendo imputado o acobertamento de um foragido", explica.

Oruam pode fechar um acordo antes mesmo da condenação. De acordo com Dantas, se o rapper não tiver cometido outro crime nos últimos cinco anos e for primário, ele pode se beneficiar da transação penal. "Nesse caso, Oruam poderia fazer um acordo com o Ministério Público, cumprindo algumas condições, como pagamento de valor a uma entidade assistencial ou prestação de serviços à comunidade", afirma.

Caso condenado, Oruam pode ter a pena convertida em medidas alternativas. Por ser um crime de baixo potencial ofensivo, a pena pode ser substituída por prestação de serviços comunitários ou pagamento de multa. "A depender da primariedade e das circunstâncias do caso, há grande possibilidade de substituição da pena por medidas alternativas", conclui Richardisson.