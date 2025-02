Elaine Mickely se assusta com valor para lavar vestido de noiva da filha

A influenciadora Elaine Mickely tomou um susto quando soube do preço cobrado por lavanderia para lavar a seco vestido de noiva da sua filha primogênita com Cesar Filho.

O que aconteceu

Luma Cesar, filha de Elaine, se casou no início do mês no Ceará com o empresário inglês Ed Beccle. Elaine se recusou a pagar o valor de R$ 4 mil para lavar a peça usada pela filha.

A influenciadora ficou incrédula ao saber o valor da lavagem e desabafou com os seguidores: "Deixa eu desabafar uma coisa com vocês. Vocês sabem quanto me pediram para lavar esse vestido zibeline [um tecido de luxo] duplo? Chuta qual o valor para lavar a seco".

Elaine afirmou que o vestido precisa ser lavado de um jeito específico e explicou a motivação: "Porque tem que lavar a seco, esse vestido não pode nem passar com steamer, deu até um trabalhinho no dia [do casamento da minha filha] porque passa de um lado e amassa do outro".

Ela disse que não tinha condições o valor para pagar ser o cotado pela lavanderia: "Quatro mil reais foi o que a lavanderia me pediu para lavar esse vestido! Não tem condições, ou seja, vou ter que pesquisar, pesquisar, porque eu não tinha ideia do valor".

Elaine Mickely ainda mostrou onde o vestido estava sujo: "Olha isso a barra, está bem suja. Então, precisa lavar. Alguém tem ideia do que eu posso fazer para lavar esse vestido?".

O vestido foi feito sob medida por Lucas Anderi, estilista responsável pelos vestidos de casamento de outras famosas como Larissa Manoela e Maíra Cardi. Os vestidos custam cerca de R$ 30 mil, segundo a revista Quem.