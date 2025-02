Affair com Aline, treta com Gracyanne: Confira a trajetória de Diogo no BBB

Diogo Almeida foi o oitavo eliminado, nesta terça-feira (25). Ele deixou o BBB 25 (Globo) no 6º Paredão, após disputar permanência com Vilma e Vitória Strada. Durante sua participação no reality show, Diogo teve um affair com Aline, foi acusado de traição e se envolveu em discussões. Relembre a trajetória do ator:

Mãe e filho

Diogo Almeida decidiu entrar no reality com a mãe para concretizar o sonho da casa própria no Rio de Janeiro, onde cresceu, e abrir a "Casa Diogo Almeida", um espaço direcionado para mulheres, mães atípicas e crianças neuro divergentes. Ele é ator, psicólogo, escritor e artista musical, tendo interpretado Cuco no The Masked Singer Brasil de 2024.

BBB 25: Diogo Almeida e sua mãe, Vilma Imagem: Divulgação/Globo

Diogo não venceu nenhuma das principais provas que aconteceram no reality até então, mas protagonizaram um momento que sensibilizou os internautas. Os dois permaneceram na primeira prova de resistência por mais de três horas, ficando em 5º lugar, e saíram com Diogo elogiando e respeitando os limites da mãe. O ator também chegou a vencer uma prova de Bate-Volta, que lhe concedeu um carro 0km.

Traição?

No 3º Paredão, Diogo e sua mãe, Vilma, foram os mais votados da casa, junto com Gracyanne e Giovanna. Os quatro precisaram decidir, em consenso, uma dupla para contragolpear e colocar no Paredão. Diogo e Vilma sugeriram Camila e Thamiris, mas Gracyanne e Giovanna negaram. Elas citaram Vitória e Mateus, mas Diogo rebateu que eles já haviam voltado de um Paredão.

Giovanna apontou, então, que eles tinham apenas duas opções: Aline e Vinícius ou os gêmeos João Pedro e João Gabriel. "Nos Joãos eu não voto. Temos uma ótima relação", afirmou Diogo. Com isso, Aline e Vinícius foram para o Paredão.

BBB 25: Aline acusa Diogo de preferir que ela saísse do reality show Imagem: Reprodução/Globoplay

Diogo foi acusado de ter "traído" Aline por tê-la deixado ir ao Paredão. Os dois tiveram uma "DR", e Diogo afirmou que a decisão não dependia apenas dele.

Diogo: "Você está falando como se eu tivesse decidido. Foi um acordo com pouquíssimo tempo. Vocês não eram a minha prioridade, eu não colocaria [vocês no Paredão]. Eu não estava me sentindo bem. (...) Pra mim, não foi fácil. Eu não queria que vocês saíssem".

Aline: "Eu entendi que você colocou Mateus e Vitória como prioridade em relação a mim e Vinícius. Eu tinha colocado você na frente de duas duplas...".

Diogo: "Só que você não salvou a gente do Paredão, e a gente estava na mira".

Reconciliação

BBB 25: Aline conversa com Diogo à beira da piscina Imagem: Reprodução/Globoplay

Após os atritos, Diogo e Aline voltaram a conversar, e o brother pediu desculpas novamente. O ator beijou a mão da sister, que perguntou: "Quer continuar dando uns beijinhos, né?". Diogo negou: "Vou esperar você me beijar".

Treta!

BBB 25: Gracyanne e Diogo discutiram horas após ela voltar do Quarto Secreto Imagem: Reprodução/Globoplay

Diogo se envolveu em uma das maiores discussões da temporada até o momento. Gracyanne o criticou por ter deixado Aline ir para o Paredão, e perdeu a paciência quando ele tentou se justificar mais uma vez.

Gracyanne: "Você está justificando uma coisa que não tem justificativa. Então tchau! Não precisa".

Diogo: "Eu não vou justificar pra você! Eu conversei com a Aline e pedi desculpas".

Gracyanne: "Tudo bem! Se ela te desculpar ou não, pra mim, como mulher, continuo achando uma atitude de merd*. Porque a minha régua para homem está aqui [alta]".

Diogo: "A minha também".

Gracyanne: "Você acha que a sua atitude foi maneira?".

Diogo: "Não vou te responder. Eu já conversei com a Aline".

Gracyanne: "Você não tem resposta! Responde agora: foi maneira? Não tem resposta, né, Diogo?".

Diogo: "Você não merece que eu responda! Eu já conversei com a Aline, pedi desculpas e não te devo satisfação. Você acha que voltou e é a dona da verdade?".

Gracyanne: "De forma alguma. Só fiz uma pergunta".

Desentendimento por lentilha

BBB 25: Diogo e Aline discutem sobre comida Imagem: Reprodução/Globoplay

Após o almoço da xepa ficar pronto, os participantes começaram a se servir, quando Aline notou que a lentilha já estava acabando. Mesmo que já tivesse uma quantidade separada para ela por Diogo, a sister se incomodou com o fato de ter mais feijão.

Diogo e Camila afirmaram que a quantidade de lentilha era sempre a mesma, variando apenas a quantidade de água colocada. "Quando a água seca, o caldo engrossa, aí parece que tem menos. Mas tem a mesma quantidade de sempre", defendeu Diogo, responsável por preparar a refeição ao lado de Vilma.

Assim que o participante subiu para o quarto Fantástico, Aline foi atrás do ator para esclarecer seu comentário. "A lentilha é tão importante quanto, porque o feijão as pessoas estão se esquivando de comer. Tanto que, eu falei pra você, cozinha o feijão, porque eu sei que vai ter gente que vai pegar mesmo não querendo comer tanto. Imagina se não tivesse cozinhado o feijão?".

Diogo começou a garantir que Aline não tinha propriedade de fala, por não cozinhar e não entender o contexto do preparo das refeições na casa. "Quem cozinha, sabe que caldo seca. A lentilha, até coloquei numa panela maior pra ficar com mais caldo, mas como ficou tempo parado ali, absorvendo a água e secou um pouco. Mas a quantidade que foi feita, é a mesma!", disse.

Você não cozinha, você não tem propriedade pra falar sobre isso. Não tem, Aline! Quem cozinha sou eu, minha mãe, Camilla... Diogo

