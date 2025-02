O discurso de Diogo Almeida ao ser eliminado no BBB 25

Na noite desta terça-feira (25), Diogo Almeida foi o mais recente eliminado do BBB 25, recebendo 43,93% dos votos do público. Sua saída causou grande impacto na casa, especialmente em sua mãe, Vilma, e em Aline, sua affair no jogo. Tanto a policial, quanto a mãe do ator foram amparadas pelos demais brothers. Mas antes de deixar a casa, Diogo se despediu.

O que ele disse

Antes de atravessar a porta de eliminação, Diogo fez questão de compartilhar algumas palavras com seus colegas de confinamento. "Joguem, mas não deixem de seguir também o coração de vocês, o afeto. Esse BBB é um BBB que fala de jogo, mas também fala de afeto. Não é à toa que viemos com pessoas que a gente ama. Não esqueçam disso: joguem, mas não passem por cima de ninguém!", declarou o ator.

Sua mãe, Vilma, fez um último pedido ao filho antes de sua saída. "Dá um beijo no seu pai! Ele deve tá te esperando ali. Dá um beijo nele!"

Diogo incentivou a mãe a seguir firme no jogo, mesmo sem a presença dele. "Aproveita! Força! Pensa nos seus sonhos, pensa no quanto você é forte, batalhadora. Lembra de todo caminho que você fez até aqui."