Dieguinho: Vitória não pode decepcionar o público que votou em Diogo

Diogo Almeida foi o sexto eliminado do BBB 25, em um Paredão acirrado contra sua mãe, Vilma, e Vitória Strada. A berlinda acontece no mesmo momento em que a atriz enfrentou acusações falsas dentro do jogo, vindas de Camilla e Thamiris. Até o último momento, as parciais das enquetes estavam divididas. Este foi um dos temas do Central Splash desta quarta-feira (26).

Dieguinho acredita que as edições de segunda e terça-feira desta semana jogaram contra Diogo, mostraram uma briga do ator com Aline devido à lentilha. "Isso teve um peso". João Márcio, convidado do Central, argumenta que os assuntos envolvendo Vitória no jogo estavam sendo mais interessantes para quem assiste de casa.

Para o Brasil, a questão da Vitória com as irmãs estava sendo muito mais interessante que a treta da lentilha ou o jogo do Diogo. Não que o Diogo não causasse nada na casa, mas estava muito latente. Acho que o Brasil queria que a Vitória voltasse como uma forma de vingança.

João Márcio

Para ambos, Diogo tem uma torcida forte e, por isso, Vitória precisa honrar a decisão do público de mantê-la no jogo.

Manter a Vitória é bom. Mas, ao mesmo tempo, a Vitória não pode decepcionar o público que votou para tirar o Diogo e pela permanência dela. Como ela faria isso? Se voltando novamente a cultivar uma amizade com Camilla e Thamiris. Se ela volta e finge que nada aconteceu, ela vai frustrar a audiência.

Dieguinho

