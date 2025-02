De volta ao pódio? Sister surge como favorita para vencer o BBB 25

Diogo Almeida deixou o BBB 25 (Globo) nesta terça-feira (25), deixando 16 participantes no reality show. Veja quem lidera o favoritismo do público agora, de acordo com a enquete UOL:

O que diz a enquete

Na mais recente atualização da enquete de "jogador favorito", às 7h40 desta quarta-feira (26), Vitória Strada voltava a ser apontada como a predileta para vencer o prêmio. A sister que acabou de voltar do Paredão somava 26,97% dos votos, voltando ao topo do pódio que já ocupou em outras semanas.

Em segundo lugar estava Vilma, com 20,52%, que também acabou de voltar do Paredão. Logo atrás estava Renata, com 20,01%.

Vilma, no entanto, seguia com uma torcida dividida, já que também aparecia no topo da enquete de participante "mais odiada no jogo". A sister somava 41,71% dos votos nesta enquete.

Em seguida estavam Camilla (18,06%) e Vinícius (17,43%).

BBB 25 - Enquete UOL: após eliminação de Diogo Almeida, quem é o favorito para vencer o programa? Resultado parcial Total de 4354 votos 2,07% Aline 3,58% Camilla 0,28% Daniele Hypolito 0,69% Diego Hypolito 4,00% Eva 0,23% Gracyanne Barbosa 7,21% Guilherme 0,76% João Gabriel 0,83% João Pedro 1,93% Joselma 1,08% Maike 24,18% Renata 3,63% Thamiris 18,40% Vilma 6,87% Vinicius 24,28% Vitória Strada Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 4354 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

