Começo pequeno: Produtora expõe expectativa inicial para 'Ainda Estou Aqui'

Produtora de "Ainda Estou Aqui", Maria Carlota Bruno diz que não imaginava que o filme chegaria ao Oscar. O longa de Walter Salles já fez história com indicação a três categorias na premiação que acontece neste domingo (2): Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz.

É uma comoção, a gente não estava esperando. Começamos pequeno, com poucas salas de cinema e, hoje, seguimos no Brasil com 600 salas.

O fôlego do filme "nasceu" com a premiação de melhor roteiro no 81º Festival de Cinema de Veneza, na avaliação da produtora. O longa brasileiro foi ovacionado por quase dez minutos, na ocasião. "Ali, a gente realmente viu que o filme era especial e tinha tocado o público. Ali começa a nossa trajetória", lembra.

A campanha do filme, inclusive, aconteceu de forma diferente do que costuma ser visto em outros filmes do Oscar. "Foi feita de forma bastante orgânica, no boca a boca e através de debates", pontua Maria Carlota em entrevista ao programa Plano Geral desta quarta-feira (26).

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, o longa narra a história de Eunice Paiva, mãe do escritor. Vivida por Fernanda Torres, Eunice enfrenta a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva.

Passo imenso do cinema brasileiro

Para Maria Carlota Bruno, "Ainda Estou Aqui" é um filme que marca a "volta" de diferentes gerações ao cinema. "Traz uma coisa que estava faltando, de trazer o público jovem, que está muito ligado ao streaming. Isso dá uma oxigenada muito bacana [no cinema brasileiro]".

O filme fura uma bolha e traz com ele outros filmes. É como se fosse uma corrente, e esperamos que isso se perpetue, que continuemos com outros filmes e tenhamos apoio das políticas públicas.

Segundo a produtora, o Oscar "se internacionalizou" após "Parasita" (Bong Joon-ho, 2019) e dá, agora, projeção mundial para o filme de Walter Salles. "É a nossa grande vitória, o brasileiro está orgulhoso de se ver representado na tela e tem muitas histórias mais para contar".

As três indicações ao prêmio elevam todo o cinema brasileiro a um novo patamar, diz Maria Carlota. "O mundo passa a olhar para a nossa cinematografia; isso é a grande celebração. E ver como o público brasileiro está engajado... É um resgate da alegria de ser brasileiro", diz. "É um passo imenso que estamos dando com esse filme".

'Emilia Pérez' pode gerar constrangimento

Após uma série de polêmicas, é possível que Karla Sofía Gascón não compareça à cerimônia do Oscar. Indicada a melhor atriz por "Emilia Pérez", ela está afastada da campanha do filme desde a descoberta de antigas publicações no X (ex-Twitter) nas quais fazia comentários racistas e xenofóbicos.

As suspeitas do não comparecimento no Oscar se intensificaram após a atriz faltar ao prêmio do Sindicato dos Atores americanos (SAG). A atriz espanhola também era indicada ao prêmio de Melhor Atriz no último domingo (23). Quem venceu, no entanto, foi Demi Moore, por "A Substância".

Vitor Búrigo avalia que a atriz deveria, sim, comparecer ao evento. "Se eu fosse ela, eu iria. Acabou a polêmica, não vai dar problema porque já foi tudo votado". Flavia Guerra acredita que Karla Sofía corre o risco de "ficar sozinha no recreio". "Pode ser uma experiência, realmente, dolorosa".

A jornalista afirma que a atriz ainda está "meio queimada" e pode não comparecer ao evento para "não ofuscar" colegas de elenco. No entanto, uma vitória de Zoë Saldaña também seria constrangedora com a ausência de Karla Sofía na plateia.

Jornalista e crítica de cinema Mariane Morisawa diz que o filme deve vencer na categoria de melhor atriz coadjuvante. "A Karla Sofía indo é mais um motivo de tensão e constrangimento. É o que ninguém quer. Eu acho que ela vai, porque é 'caruda', acha que merece. Vai, mesmo pagando do bolso dela".

