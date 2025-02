Clima de interior no BBB 25: começa a Festa do Líder João Pedro

Em clima de interior, começou a Festa do Líder João Pedro no BBB 25 (Globo), no programa ao vivo de quarta-feira (26).

Quais serão os temas

João Pedro ganhou uma festa com o tema "Interior". A festa vai reproduzir uma típica festa do interior do Brasil, com barracas, pescaria e totó, além de uma praça cenográfica.

Para os brothers se divertirem, o evento terá ainda mesas de jogos de dama e dominó. O cenário também vai trazer ruas de paralelepípedo e uma parte que lembra uma estrada de terra.

Em homenagem a profissão do Líder, também haverá um cavalo mecânico para ser montado pelos participantes. No cardápio, comidas como galinhada, espetinhos, carne seca e milho.

Antes do início, João Pedro precisou barrar uma pessoa da festa. Ele escolheu Camilla.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas