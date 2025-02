Clarice dá apavoro em Bia e defende filha biológica em 'Garota do Momento'

Nos próximos capítulos da novela "Garota do Momento" (Globo), Clarice (Carol Castro) dá uma bronca em Bia (Maisa) e fica ao lado de Beatriz (Duda Santos).

O que vai acontecer

Tudo começa com Bia e Cássio (Daniel Rangel) indo até o camarim para comemorar o sucesso do plano. Os dois armaram para que Beto (Pedro Novaes) flagrasse um beijo técnico de sua namorada com o ator.

Clarice chega ao local e descobre que tudo foi uma armação dos dois. "Foi armação sua o Beto chegar justamente na hora do beijo técnico?", pergunta a mãe biológica de Beatriz.

A jovem mimada tenta enganar a esposa de Juliano (Fábio Assunção). "Um golpe do destino", diz ela ao tentar se explicar para a mãe.

Clarice fica revoltada e defende a protagonista. "Se você prejudicar a Beatriz, a novela ou qualquer outra pessoa, além de ficar muito decepcionada, vou perder totalmente a confiança em você", ameaça.

