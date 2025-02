Rafaella Santos, irmã de Neymar, gasta R$ 6 milhões no cartão e irrita pai

Rafaella Santos, 28, provou que, mesmo milionária, não deixa de ser gente como a gente, ao pedir ajuda para Neymar Santos, seu pai, para pagar a fatura do cartão de crédito.

O que aconteceu

A influenciadora teria gastado cerca de R$ 6 milhões em seu cartão de crédito de dezembro para janeiro. "Final de ano, quando a gente gasta mesmo! Ela gastou R$ 6 milhões no cartão. Pegou a fatura e disse: 'Agora lascou'", contou Gaby Cabrini durante o Fofocalizando (SBT) desta quarta-feira (26).

O pai de Neymar Jr. ainda teria ficado bravo com a filha. "No telefone, falou com o pai e pediu ajuda. A fonte me falou que ele ficou bravo, deu um puxão de orelha na Rafaella, disse para ela gastar menos e pagou a fatura", revelou a apresentadora.

Em uma entrevista recente ao podcast RoundCast, Neymar Santos afirmou que Rafaella dá mais trabalho que o jogador de futebol. "Deus me deu um presente muito grande. Tem gente que fala assim: 'Seus filhos são abençoados'. E eu digo que meus filhos são uma bênção. Tenho uma filha que dá mais trabalho que meu filho, mas eu sou um cara realizado".