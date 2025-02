Carlos Alberto de Nóbrega é internado em unidade de terapia semi-intensiva

Carlos Alberto de Nóbrega, 88, está internado na unidade de terapia semi-intensiva do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

O que aconteceu

SBT cancelou as gravações do humorístico "A Praça É Nossa" previstas para esta semana. A informação foi confirmada a Splash pela assessoria de imprensa da emissora.

Apresentador foi diagnosticado com um quadro de virose. A mulher do famoso, a médica Renata Domingues, publicou a foto de uma videochamada com o marido. "Boa noite, com saudade", escreveu Renata, no Instagram.

Procurada pela reportagem, a assessoria do Hospital Sírio-Libanês informou que não tem informações públicas a respeito.

"O hospital somente informa sobre pacientes por meio de Boletim Médico, que sempre é produzido a partir de solicitação dos pacientes ou familiares", disse a unidade de saúde.