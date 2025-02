C6 Fest faz noite em restaurante com desconto de 15% na compra de ingressos

Nesta quarta (26), o C6 Fest realiza a "Noite C6 Fest" no restaurante e bar Preto Cozinha, em São Paulo. Durante o jantar, os clientes do estabelecimento poderão comprar ingressos para o festival com um desconto especial de 15%.

Além disso, uma playlist exclusiva, criada pelos curadores do C6 Fest, será tocada no local. A seleção conta com músicas das atrações confirmadas para a edição deste ano (veja abaixo).

A "Noite C6 Fest" faz parte de uma série de eventos que antecedem a terceira edição do festival, que ocorrerá no Parque Ibirapuera, de 22 a 25 de maio. A iniciativa é uma boa amostra do que esperar durante o festival.

Noite C6 Fest

Quando: quarta (26), a partir das 19h

Onde: Preto Cozinha (r. Fradique Coutinho, 276, Pinheiros, São Paulo, SP)

Programação do C6 Fest 2025

Auditório Ibirapuera (Plateia Interna)

Quinta, 22 de maio

Mulatu Astatke

Amaro Freitas Septeto

Arooj Aftab

Sexta, 23 de maio

Kassa Overall

Brian Blade & The Fellowship Band

Meshell Ndgegocello

Arena Heineken, Tenda e Pacubra

Sábado, 24 de maio

A.G. Cook

Agnes Nunes

Air - "Moon Safari"

Beach Weather

Carola

Gossip

Lovebirds

Perfume Genius

Peter Cat Recording Co.

Pretenders

Stephen Sanchez

Domingo, 25 de maio

Cat Burns

DJ Marky

English Teacher

From House to Disco

Maria Esmeralda - Thalin, Cravinhos, iloveyouangelo, Pirlo & VCR Slim

Nile Rodgers & Chic

Seu Jorge e convidados no "Baile à la baiana"

SuperJazzClub

The Last Dinner Party

Wilco

Ingressos à venda pelo site: C6fest.byinti.com

Ponto físico de venda de ingressos até maio/2025 (sem taxa): Teatro Renault (av. Brigadeiro Luís Antônio, 411 - República, São Paulo - SP); de terça-feira a domingo das 12h às 20h (fechado às segundas-feiras).

Quanto (1º lote, por dia)

Arena Heineken e Tenda (dias 24 e 25 de maio, sábado e domingo): R$ 680 (inteira) / R$ 340 (meia) *Ingressos dão direito ao Pacubra/Village

Auditório Ibirapuera (plateia interna) (dias 22 e 23 de maio, sexta e domingo): R$ 560 / R$ 280 (meia)

Passaportes (1º lote)

Passaporte Jazz (dá acesso aos dois dias de shows na plateia interna do Auditório Ibirapuera): R$ 1.000 (inteira) / R$ 500 (meia)

Passaporte Arena Heineken e Tenda (dá acesso aos dois dias de shows nestes palcos e ao Pacubra/Village): R$ 1.200 (inteira) / R$ 600 (meia)

Mais informações sobre o C6 Fest: https://www.c6fest.com.br/