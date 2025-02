Bolsonaro chama Jojo Todynho de 'filezinho' e faz convite para a política

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível, concedeu entrevista para o jornalista Leo Dias na Leo Dias TV e falou de sua relação com Jojo Todynho.

O que aconteceu

Bolsonaro fez declaração em entrevista na terça-feira (25). Ele disse que conheceu a influenciadora e vencedora de A Fazenda através da esposa, Michelle Bolsonaro: "Liguei para ela [a Jojo] no aniversário dela, ela tava com a Michelle. (...) Conheci ela pela Michelle", falou para Leo Dias.

Segundo o ex-presidente, Jojo já admitiu em chamada de vídeo que ela gostava dele: "Eu vi as posições dela, ela tinha um contrato com a televisão [e não podia falar muito]. Uma vez ela tava conversando com a Michelle, entrei na conversa e ela disse que gostava de mim".

Bolsonaro exaltou Jojo ao afirmar que os dois estariam 100% alinhados em pensamento — o que incluiria posição política: "Vi algumas declarações dela, [ela dizendo] ´me libertei'. Bacana, pô. E fala realmente o que tem que falar. Acho que batemos 100% o pensamento, não é nem 99%. (...) Somos iguais".

Jojo já admitiu em 2024 que era uma "mulher preta de direita" e sinalizou entrar na política. Neste ano, ela esteve presente na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) e sugeriu que pode sair candidata em 2026.

Se depender de Bolsonaro, ela sai candidata: "Olha, tá convidada. Se ela quiser, da minha parte, tá convidada. Ela é do Rio, né? Por mim é estadual, federal", cogitou Jair Bolsonaro.

Bolsonaro ainda também comentou a transformação que a influenciadora teve após perder mais de 80 kg: "Ela tá bonita, perdeu peso. Tá bonita, hein. (....) Você tá um filezinho, Jojo", elogiou aos risos.

Jojo Todynho não repercutiu as falas em seu perfil no Instagram até a noite desta quarta-feira (26).