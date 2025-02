BBB: Gracy diz acreditar que menu da Xepa foi alterado para beneficiá-la

Gracyanne Barbosa afirmou acreditar que a produção do BBB 25 (Globo) incluiu alimentos que não estavam disponíveis nas edições anteriores por causa dela.

O que aconteceu

Gracyanne conversou com Thamiris sobre as opções de comidas na Xepa. A musa fitness apontou que o frango pode ter sido inserido no mercado dos que estão fora do grupo VIP pensando nela, que segue uma dieta rica em proteína.

Gracyanne: "A gente está tendo muita sorte de ter frango, porque eu não lembro das edições anteriores terem".

Thamiris: "Acho que não tinha mesmo, não. Ainda acho que botaram por causa de ti".

Gracyanne: "Também acho, porque eu acho que eu realmente não ia aguentar ficar comendo rabada. É frescura, mas acho que eu não ia aguentar mesmo".

