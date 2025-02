Ator da Globo detona Rafa Kalimann e Jade Picon em novelas: 'Fracasso'

Hugo Gross, ator da Globo e presidente do Sated RJ (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro), criticou a participação de influenciadores digitais em novelas, e citou as experiências de Rafa Kalimann e Jade Picon como exemplos de "fracassos".

O que aconteceu

Gross disse que as emissoras olham os milhões de seguidores dos influenciadores e pensam que resultará em audiência para a novela o que, segundo ele, não é verdade. "As emissoras de TV têm uma leitura de que quem tem milhões de seguidores vai dar retorno em nível de ibope. E não dá! Você vê essa menina, a Rafa Kalimann, a novela ['Família é Tudo'] foi um fracasso, a própria Jade Picon, que esteve no sindicato, é uma pessoa muito bacana, mas não deu retorno para a novela ['Travessia'] da Glória Perez", declarou em entrevista ao podcast Papagaio Falante.

Ele destacou que influenciadores recebem fortunas, apesar de não serem profissionais da atuação. "Entra um influencer ganhando quase R$ 100 mil, enquanto um [ator] que se dedicou para caramba, deu ibope na Globo, vários milhões [para a emissora] está esquecido. Então você vê vários atores, colegas nosso, com depressão, entristecidos".

Hugo também ressaltou que sua função, enquanto presidente do Sated RJ, é garantir que atores com registros de profissão tenham espaço, não influenciadores que não estudaram, nem se dedicaram. "O papel do sindicato é defender o trabalhador da arte, defender você que estudou, que se dedicou e quer um lugar ao sol. Então não acho justo pegar uma pessoa que tem seis milhões de seguidores e colocar no lugar de quem estudou, ralou, esperou várias vezes [para conseguir um espaço]".

Rafa Kalimann e Jade Picon foram escaladas como protagonistas em novelas da Globo após suas participações no reality em 2020 e 2022, respectivamente. Quando esteve em "Travessia", Picon precisou de uma autorização especial para atuar porque não tinha DRT. Kalimann chegou a ser escalada para "Vai na Fé", mas por não ter DRT foi substituída. Ela estudou, fez cursos, se profissionalizou e conseguiu seu primeiro papel em "Família é Tudo".

A reportagem entrou em contato com as assessorias de Rafa Kalimann e Jade Picon para comentar as críticas de Hugo Gross, mas elas ainda não responderam. O espaço segue aberto para manifestação.