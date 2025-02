Anitta, Ludmilla, Fatboy Slim: Olinda reúne popstars em festival de 4 dias

O Carnaval de Pernambuco terá um festival que, apesar de colocar no foco a folia, acontece com um lineup mais parecido com os grandes eventos de música pop do país.

Anitta, Ludmilla, Fatboy Slim, Ana Castela, Alceu Valença e Matuê, entre inúmeros outros, se apresentam no Carvalheira na Ladeira, em Olinda, em programação distribuída de sábado a terça.

O Carvalheira tem edições desde 2014. A expectativa em relação ao lineup de cada ano é sempre alta.

Logo no sábado tem Fatboy Slim, Ludmilla e Wesley Safadão como principais atrações. Anitta é a grande popstar do domingo.

Ana Castela é destaque na segunda e Nattan na terça.

Carvalheira na Ladeira

Sábado a 3ª

Arena Carvalheira na Ladeira

Olinda (PE)

Vendas: Sympla

Boticário celebra 'A Beleza do Nosso Carnaval' em todas as regiões do país

OFERECIDO POR O Boticário

A marca honra a brasilidade ao traduzir a tendência #BrasilCore para o nosso idioma e abraça a regionalidade na campanha "A Beleza do Nosso Carnaval". A marca irá realizar ações em 11 cidades brasileiras, levando experimentação de produtos e retoque de maquiagem para mais de 15 eventos, como blocos, festas e camarotes. O Boti deu início à folia marcando presença no CarnaUOL, em SP, que contou com o lançamento do body splash Cuide-se Bem Doçura na Pessegura, ideal para o período mais fresquinho e animado do ano."

SAIBA MAIS

Rio sedia quatro festivais durante a folia

Fatboy Slim (foto), Nação Zumbi e Gloria Groove e DJ Marky estão entre as inúmeras atrações que estrelam quatro festivais no Rio de Janeiro, durante o Carnaval. No sábado, o duo britânico-sueco The Shapeshifters comanda o Glitterbox, no Joá Jungle Rooftop. Com seis dias de duração, começando no domingo, o Auê reúne Silva, Gloria Groove, Belo, Ludmilla e outros no Armazém da Utopia. No Carnamango, de domingo a terça, no Circo Voador, tem Nação Zumbi, Jorge Aragão e um show em que Criolo convida Leci Brandão. Na segunda, Fatboy Slim é headliner do Boma, no Museu do Amanhã.

Curitiba tem cinco dias de rockabilly

Com programação imensa que inclui 13 bandas internacionais, o Psycho Carnival de 2025 toma 5 locais de Curitiba com foco no rockabilly e suas vertentes, como o psychobilly e o punkabilly, de quinta a segunda. A principal atração é a veterana banda alemã Mad Sin (foto), que fecha o festival com show na madrugada de terça. Entre as outras bandas gringas que vêm ao país para o evento estão a russa Messer Chups e a argentina Angry Zeta. O lineup tem ainda nomes nacionais como Inocentes (headliner da sexta) e Kães Vadius. O time todo se divide entre palcos em locais como Jokers, Lado B e Cão Véio.

BATE-PAPO COM O UOL

Mariana Aydar se prepara para estrear no pré-Carnaval do 'match perfeito' Leia mais

Simone diz que ela e Simaria estão 'na melhor fase' após fim da dupla Leia mais

'Precisa misturar': Violinista americana quer popularizar música clássica Leia mais

FRASE DA SEMANA

Eu estava morrendo de vontade de ir me apresentar para vocês há anos, e fiquei de coração partido quando tive que cancelar, anos atrás, porque estava hospitalizada. A compreensão de que eu precisava daquele tempo para me curar significou o mundo para mim. Agora me sinto melhor do que nunca e vou trabalhar muito para que este show seja algo que vocês nunca vão esquecer Lady Gaga, Cantora falou sobre sua vinda ao Brasil

IMAGEM DA SEMANA

Mande pra gente!

Tem uma história inesquecível com seu ídolo? Passou perrengue para ir a algum show ou festival? Conta pra gente! Mande seu relato com foto e/ou vídeo: showuol@uol.com.br

Playlist

Ouça hits de atrações do Carvalheira na Ladeira. A seleção tem músicas de Anitta, Ludmilla (foto), Fatboy Slim, Ana Castela, Alceu Valença e Wesley Safadão, entre outros.

FIQUE ATENTO!

The Offspring abre série de shows na quarta

Na volta ao Brasil, The Offspring (na foto, o vocalista Dexter Holland) vem com convidados. A banda norte-americana de pop punk começa na quarta, com show em Belo Horizonte, na BeFly Hall, uma turnê que passa por cinco cidades. Em BH, quem abre o show é Amyl and The Sniffers. Depois, o Offspring segue para Rio de Janeiro (6 de março, na Farmasi Arena), São Paulo (8/3, no Allianz Parque), Curitiba (9/3, na Pedreira Paulo Leminski) e Porto Alegre (11/3, no Pepsi on Stage), e em cada local recebe de uma a cinco bandas para dividir a noite.

Mariah Carey e Ivete Sangalo vão cantar no Pará

Uma das principais atrações do The Town, Mariah Carey fará também um show em Belém. A cantora norte-americana, mais as artistas paraenses Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara, se apresentam no dia 17 de setembro em um palco flutuante no rio Guamá, em Belém, para o evento Amazônia Para Sempre. Será um show sem público, mas transmitido para todo o país. Depois, no dia 20/9, Ivete Sangalo, que também está no lineup do The Town, fará show aberto ao público e gratuito no estádio Mangueirão, em Belém.

Nova turnê vai reunir astros do sertanejo

Na linha da turnê 'Amigos', a série de shows 'Histórias' vai reunir astros do sertanejo para apresentações em cinco cidades. As duplas Chitãzinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano, Victor & Leo e César Menotti & Fabiano, mais os cantores Daniel e Leonardo passarão por Brasília (10 de maio, em local a ser anunciado), Goiânia (9 de agosto, no Serra Dourada), São Paulo (23 de agosto, no Allianz Parque), Belo Horizonte (11 de outubro, na Arena MRV) e Curitiba (1º de novembro, na Ligga Arena). A turnê 'Histórias' tem o subtítulo 'O Show do Século'.

PROGRAME-SE

Quinta

Afrojack e Dubdogz - Anfiteatro do Riocentro (Rio de Janeiro)

e Dubdogz - Anfiteatro do (Rio de Janeiro) Wagner Tiso - show dos 40 anos da canção 'Coração de Estudante' - Blue Note (Rio de Janeiro)

- show dos 40 anos da canção 'Coração de Estudante' - Blue Note (Rio de Janeiro) Paulo Benevides canta Frank Sinatra e Tony Bennett - Blue Note (Rio de Janeiro)

Fat Family canta Tim Maia - Casa Natura Musical (São Paulo)

Quinta a segunda

Psycho Carnival em Curitiba ( Magaivers e outros na quinta, no Jokers; Inocentes e outros na sexta, no Jokers; Ovos Presley, Kães Vadius e outros no sábado, no Jokers; Kardiax e Zabilly no sábado, no Labo B Bar; Doctor Velvet no sábado, no Cão Véio ; Messer Chups , Angry Zeta, João Gordo & Asteroides Trio e outros no domingo, no Jokers; Patada e Anti-Vírus no domingo, no Lado B Bar; Mad Sin e outros na segunda, no Jokers; Mongo e Fish 'h Creepers na segunda, no Janaíno Vegan ; Bloco Caiu no Cavalo Babão na segunda, no Largo da Ordem; Wood Surfers e banda surpresa na segunda, no Lado B Bar

Sexta

Nmixx - Vibra (São Paulo)

- Vibra (São Paulo) Lionheart - City Lights (São Paulo)

- City (São Paulo) Funk Como Le Gusta - Sesc Belenzinho (São Paulo)

- Belenzinho (São Paulo) Carne Doce - Sesc Santo André (Santo André - SP)

Santo André (Santo André - SP) Johnny Hooker - Sesc Guarulhos (Guarulhos - SP)

- Guarulhos (Guarulhos - SP) Alok - grátis - Parque Brasil 500 (Paulínia - SP)

Damian Lazarus - Warung Beach Club (Itajaí - SC)

Sábado

Âme - Warung Beach Club (Itajaí - SC)

- Beach Club (Itajaí - SC) Drab Majesty - Madame (São Paulo)

- Madame (São Paulo) Tiquequê - Casa Natura Musical (São Paulo)

- Casa Natura Musical (São Paulo) Glitterbox (The Shapeshifters , DJ Marky , Yasmine Leo Janeiro) - Joá Jungle Rooftop (Rio de Janeiro)

Sábado e domingo

Black Pantera - Sesc Ipiranga (São Paulo)

Ipiranga (São Paulo) Leoni - Sesc Belenzinho (São Paulo)

- Belenzinho (São Paulo) Jonathan Ferr - Sesc Santana (São Paulo)

Sábado, domingo, segunda e terça

Carvalheira na Ladeira (Fatboy Slim, Ludmilla, Wesley Safadão, Jorge & Mateus e outros no sábado; Anitta, Claptone, Xand Avião, Banda Eva, Timbalada e outros no domingo; Ana Castela, Blond:ish, Leo Santana, Dennis, Matuê e outros na segunda; Nattan, Pedro Sampaio, Vintage Culture, Alceu Valença e outros na terça) - Arena Carvalheira na Ladeira (Olinda - PE)

Risoflora Festival (Francisco, el Hombre e outros no sábado; Mumbai Express e outros no domingo; Confraria da Costa e outros na segunda; Hoovaranas e outros na terça) - Porto de Cima (Morretes - PR)

Domingo e segunda

Lô Borges - Sesc 14 Bis (São Paulo)

Domingo, segunda e terça

Carnamango (Nação Zumbi e outros no domingo; Criolo convida Leci Brandão; Deekapz e outros na segunda; Jorge Aragão e outros na terça) - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Domingo, segunda, terça, quarta, sexta (7) e sábado (8)

Auê (Silva e Sinfônica Ambulante no domingo; Gloria Groove, Love Songs e Amores Líquidos na segunda; Marina Sena, Duda Brack e Gravata Florida na terça; Belo, Nova Bad e Cozinha Arrumada na quarta; Ludmilla e O Baile Todo no dia 7; Os Garotin, About Bloco, Ibrejinha e Samba Pra Roda no dia 8) - Armazém da Utopia (Rio de Janeiro)

Segunda

Boma (Fatboy Slim, Mochakk, Eli Iwasa, Halfcab e Maz) - Museu do Amanhã (Rio de Janeiro)

Marco Carola - Warung Beach Club (Itajaí - SC)

Budah - Casa Natura Musical (São Paulo)

Segunda e terça

Jota.pê - Sesc Belenzinho (São Paulo)

- Belenzinho (São Paulo) Molejo - Sesc Pompeia (São Paulo)

Pompeia (São Paulo) As Mercenárias - Sesc Ipiranga (São Paulo)

Ipiranga (São Paulo) Ellen Oléria canta Nina Simone, com participação de Izzy Gordon - Sesc Santana (São Paulo)

Quarta (5)