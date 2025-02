'Your Name' e outros bons animes injustamente ignorados pelo Oscar

Em mais de 20 anos da categoria de melhor animação no Oscar tivemos vários animes indicados e até mesmo alguns vencedores, como "A Viagem de Chihiro" e "O Menino e a Garça".

Por conta da premiação que acontece no próximo domingo (2), Splash vai relembrar bons filmes de animação japonesa, alguns até presentes em lista de pré-indicados ao Oscar, mas que morreram na praia e nem chegaram a disputar a estatueta.

"Look Back" (2024)

Anime "Look Back" Imagem: Divulgação/Prime Video

A adolescente Fujino faz sucesso desenhando uma tirinha no jornal escolar, mas se sente ameaçada por Kyomoto, outra aluna que passa a publicar no periódico. A rivalidade das duas se transforma em uma relação de amizade e ambas tentam ingressar no mundo profissional dos mangás.

Criado por Tatsuki Fujimoto, o pai de "Chainsaw Man", aqui temos uma história quase autobiográfica. O autor se coloca muito nessas personagens e, com isso, conhecemos não só o bastidor do mundo dos mangás como ainda nos encantamos com uma história que nos faz refletir sobre amizade e sobre como devemos olhar para trás quando esquecemos o que nos motivou.

Onde assistir? Prime Vídeo (dublado e legendado)

"The First Slam Dunk" (2022)

Filme "The First Slam Dunk" Imagem: Reprodução/Toei Animation

Ryota Miyagi joga basquete no time do colégio Shohoku e está diante de uma partida decisiva contra o time campeão do torneio interescolar do Japão. Além de lidar com seu passado e as comparações com o irmão mais velho, Ryota precisará unir forças com um time azarão repleto de alunos desajustados.

O filme dirigido por Takehiko Inoue (o autor do mangá) é uma adaptação bastante curiosa. Ao mesmo tempo que adapta a partida final do mangá, o longa também foi montado de forma a apresentar os personagens para quem nunca teve contato com "Slam Dunk". O resultado é um filme competente, dramático e com uma animação em 3D empolgante. Você se sentirá numa partida de basquete.

Onde assistir? Netflix (dublado e legendado)

"Your Name" (2016)

Cena do anime Your Name Imagem: Reprodução

Mitsuha mora no interior, mas adoraria viver em Tóquio. Já o jovem Taki trabalha na cidade grande e ambiciona uma nova carreira. Num belo dia, um acorda no corpo do outro. Entre um monte de trapalhadas, Mitsuha e Taki tentam se encontrar presencialmente.

O tema do longa não tem nada de inédito, até porque filmes como "Se Eu Fosse Você" existem desde sempre, mas o que "Your Name" faz de surpreendente é mesclar essa ideia com uma pitada de ficção científica. Você começa dando risada e termina chorando e acreditando no amor verdadeiro.

"Promare" (2019)

Anime 'Promare' Imagem: Divulgação/Studio trigger

Estamos em uma realidade alternativa, na qual existe uma raça de mutantes. Neste contexto, temos Galo e Lio, membros de grupos rivais que precisam se unir contra uma organização que quer destruir tudo.

O estúdio Trigger é especialista em animes muito bonitos, vide o que fizeram recentemente com "Dungeon Meshi". O longa, além de ser uma ficção-científica muito competente, é também um espetáculo visual repleto de cores, explosões e personagens muito expressivos.

Onde assistir? Aluguel no Prime Vídeo (dublado e legendado)

"Paprika" (2006)

Anime 'Paprika' Imagem: Reprodução/Madhouse

Um aparelho chamado DC-Mini, usado para acessar o sonho das pessoas, é roubado. Cabe à psicoterapeuta Atsuko assumir uma outra identidade, Paprika, para entrar nos sonhos das pessoas para descobrir quem está causando mal.

O longa de despedida do diretor Satoshi Kon, que faleceu aos 46 anos, vítima de um câncer no cérebro, também é um de seus filmes mais icônicos. É psicodélico e viajado, ao mesmo tempo em que é super fácil de acompanhar e entender. A animação é brilhante, uma das melhores da década de 2000, e tem tudo para encantar fãs do filme "A Origem". Inclusive, muitos acreditam que Christopher Nolan se inspirou um pouquinho neste anime para fazer seu sucesso com Leonardo DiCaprio —o filme de Nolan foi indicado ao Oscar em oito categorias, incluindo melhor filme.dado)

"Eu Quero Comer seu Pâncreas" (2018)

Anime 'Eu quero comer seu Pâncreas' Imagem: Reprodução/Studio VOLN/Aniplex

Um rapaz encontra um diário escrito por uma colega de escola e, lá, ela narra como está lutando contra uma doença no pâncreas. Os dois criam um laço de amizade e um pouco mais.

Esse título estranho esconde um anime muito interessante. Aqui, temos uma clássica história emocionante, com uma relação amorosa jovem e intensa. O longa ainda guarda surpresas aos espectadores, mesmo que a primeira cena revele algo do futuro. Uma pena que não está disponível em nenhum serviço de streaming, ao menos a versão em livro e mangá foram lançadas pela NewPOP Editora.