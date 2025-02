Além de 'O Brutalista': os filmes longuíssimos que já concorreram ao Oscar

A apenas alguns dias do Oscar 2025, os fãs do cinema estão correndo para completar a maratona de ver todos os indicados. Entre eles está "O Brutalista" que acumula 10 indicações à maior premiação do cinema. Além da trama, no entanto, o tempo de duração tem sido um dos pontos mais comentados do filme.

O longa de Brady Corbet e protagonizado por Adrien Brody tem 3 horas e 35 minutos de duração, com direto a intervalo durante a transmissão no cinema. Filmes longos, no entanto, não é uma novidade em Hollywood, por isso, Splash separou algumas dessas obras que também foram indicadas a melhor filme no Oscar.

Clássicos de Hollywood

Em 1939, uma obra baseada no livro de Margaret Mitchell conquistou Hollywood, o premiado "...E o Vento Levou", que chegava a 3 horas e 58 minutos de duração. O filme acompanha a jornada de Scarlett O'Hara (Vivien Leigh) durante a Guerra Civil americana, em sua luta diária para sobreviver e manter a sua família. Além de levar a estatueta de melhor filme, o longa garantiu prêmios na categoria de diretor, atriz, atriz coadjuvante, roteiro, além de outros técnicos.

"...E o Vento Levou" foi uma das primeiras obras de longa duração a levar o Oscar de Melhor Filme Imagem: Reprodução

Cerca de 20 anos depois, em 1960, "Ben-Hur" abocanhou o Oscar de melhor filme, com suas 3 horas e 32 minutos de duração. O épico bíblico narra a história de um mercador judeu que, após um desentendimento, é condenado a viver como prisioneiro, mas ele não ficará sem o seu momento de vingança. Até hoje, "Ben-Hur" é um dos filmes mais premiados do Oscar, com a conquista de 11 estatuetas.

Em 1963, foi a vez de "Cleópatra" se destacar tanto pela pompa da produção quando pelo tempo de duração, que chegava a 4 horas e 10 minutos. Com Elizabeth Taylor e Richard Burton, o épico foi um dos filmes mais caros a serem produzidos na época e quase não foi finalizado. Como se não bastasse, a versão do diretor passava das 5 horas de duração.

Clássicos modernos de Scorsese

Martin Scorsese é um cineasta que gosta, particularmente, de investir em produções bem longas. "O Irlandês", por exemplo, que foi protagonizado por Robert De Niro chegou a marca de 3 horas e 29 minutos e causou discussões entre os cinéfilos e especialistas sobre o formato ideal para se assistir ao longa.

Atuação de Lily Gladstone foi o coração de "Assassinos da Lua das Flores" Imagem: AppleTV Plus/ Divulgação

Na última edição do Oscar, Scorsese emplacou no Oscar "Assassinos da Lua das Flores" com 3 horas e 26 minutos de duração. Apesar de alguns minutos mais curto que seu antecessor, o filme acabou sendo questionado por sua trama densa e a necessidade da longa duração, que foi defendida desde o início pelo diretor e pelas pessoas envolvidas na produção.

O poder de "O Senhor dos Anéis"

O rico universo criado por J.R.R. Tolkien tomou Hollywood como um furacão e também não economizou no tempo de duração. Assim como "Ben-Hur", "O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei" foi um sucesso e garantiu 11 estatuetas no Oscar, entre elas de melhor filme, diretor e roteiro adaptado, além de ser julgada até hoje como uma das maiores adaptações literárias para o cinema.

"O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei" é, até hoje, uma das adaptações literárias mais aclamadas do cinema Imagem: Divulgação

Assim como os dois primeiros filmes da franquia, "A Sociedade do Anel" e "As Duas Torres", o terceiro longa, "O Retorno do Rei", também surpreendeu as 3 horas. Foram 3 horas 21 minutos na versão oficial para os cinemas e mais de 4 horas em sua versão estendida.