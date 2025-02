'Ainda Estou Aqui' é reafirmação da arte contra extrema-direita, diz ator

Vinícius de Oliveira, 39, é um ator com um extenso currículo, tendo feito "Boi Neon" (2015), "Assalto ao Banco Central" (2011), "Linha de Passe" (2008), e muitas outras produções entre filmes e séries. No entanto, a sua estreia como ator, aos 12 anos, é a que marcou não somente sua vida, mas também a história do audiovisual brasileiro: ao lado de Fernanda Montenegro, ele estrelou "Central do Brasil".

Como é notório entre o público nacional, há um gosto agridoce quando o assunto é o longa de 1999, afinal estivemos muito perto de ganhar a estatueta do Oscar, mas não aconteceu. No Oscar de 2000, o filme de Walter Salles perdeu na categoria de melhor filme estrangeiro para o italiano "A Vida é Bela", e Gwyneth Paltrow levou a estatueta de Fernanda Montenegro.

No entanto, em 2025, a maré pode mudar e ir a favor do Brasil com as três indicações de "Ainda Estou Aqui" ao prêmio. Em entrevista a Splash, Vinícius de Oliveira conta ter expectativas muito altas para o Oscar deste ano, além da grande torcida não somente pelo diretor Walter Salles, que volta ao prêmio, mas também por sua colega de elenco, Fernanda Montenegro, mãe da protagonista Fernanda Torres e que faz uma participação especial no longa atual.

A gente acredita que, no mínimo, uma estatueta venha. Pelo menos de filme internacional.

Para ele, o momento é uma importante "reafirmação da arte brasileira, principalmente com essa extrema-direita miserável, presente no nosso país". O ator se refere aos ataques que "Ainda Estou Aqui" e o mercado cultural enfrentam por setores conservadoras do governo e sociedade. O novo filme de Walter Salles, por exemplo, recebe críticas por abordar a ditadura brasileira como um de seus temas principais.

Vinicius de Oliveira, ator de 'Central do Brasil' Imagem: Arquivo Pessoal

É um momento no qual precisamos reafirmar a arte brasileira, mas não somente no nosso país, como no mundo todo.

Caso o Brasil não vença, Oliveira vê como positivo o trajeto de "Ainda Estou Aqui". "A vitória já é enorme até aqui: pelo retorno ao Oscar, por três indicações, principalmente ali de melhor filme da temporada, e também por toda essa visibilidade que, principalmente, a Fernandinha está tendo lá fora. Tudo isso, consequentemente, acaba reverberando aqui para o Brasil."

O ator conta ter conversado com Walter Salles sobre a repercussão de "Ainda Estou Aqui", principalmente depois de Fernanda Torres ter levado o prêmio de melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro 2025. "Foi uma festa espetacular, o Walter estava feliz da vida, porque além do filme, ele queria muito ver a Fernandinha ganhar. Eles estavam muito felizes."

Fernanda Montenegro em 'Ainda Estou Aqui' Imagem: Reprodução/Sony Pictures Brasil

Os dois também falaram sobre o Oscar e, segundo Oliveira, "Waltinho acredita que pode ganhar, mas ele tem um pézinho atrás". E ainda brincou com o fato do cineasta ser botafoguense. "Se a gente for parar para olhar o Botafogo nos últimos anos, sempre foi assim: vai, não vai, tudo bem que ano passado foi, mas esse ano tá esquisito." Em 2023, Botafogo liderou o Brasileirão por 31 rodadas, por sete meses, mas perdeu o título para o Palmeiras. Ano passado, por outro lado, ganhou o campeonato e a Copa Libertadores.

Ele acredita que tem ali a possibilidade do filme internacional, mas, ao mesmo tempo, não está comemorando ainda, mantém os pés no chão.

O produtor Authur Cohn beija Fernanda Montenegro, enquanto Vinicius de Oliveira segura o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro de 'Central do Brasil' Imagem: Ken Hively/Los Angeles Times via Getty Images

Em entrevista a Splash em 2024, ele recordou a premiação de 2000, mas com um sabor amargo. "Nunca perdoei o fato da Fernanda [Montenegro] não ter ganhado o Oscar. Isso para mim é mais dolorido do que o filme em si, porque tínhamos grandes concorrentes, o próprio a 'Vida é Bela'. Ele fala de holocausto, assunto importante e tem destaque no Oscar." Vale lembrar que, no Globo de Ouro de 2000, o Brasil saiu vitorioso na categoria de filme internacional.

Já a Fernanda Montenegro? É duro perder para uma atriz fraca em um papel fraco. O papel da Fernanda no 'Central do Brasil' é algo extraordinário.

Revolta à parte, Oliveira gostou bastante de ter comparecido à cerimônia do Oscar, mesmo sendo a somente uma criança e não entendendo realmente a dimensão do prêmio. "Comemorei quando foi anunciado que concorreríamos, mas como era moleque, não sabia da dimensão do que era o Oscar. A maior alegria foi saber que eu viajaria para os Estados Unidos, em Los Angeles, e ver diversos artistas que eu admirava."