Zé Longuinho: 'Já que vou transicionar, vou aproveitar para monetizar'

Zé Longuinho, 23, passou por uma cirurgia de feminização facial no último dia 11. A influenciadora assumiu ser uma mulher trans em janeiro, mas foi criticada pela comunidade LGBT por não sentir disforia —uma espécie de desconforto— com seu corpo masculino.

Zé diz que percebeu não se identificar com o gênero masculino após conhecer pessoas trans e começar a fazer terapia. Em conversa com Splash, ela diz que quando começou a frequentar São Paulo começou a conviver com mulheres "e a exalar muito mais a minha feminilidade". Mas até aí eu só achava que era um menino gay, afeminado, que gostava de explorar o universo feminino. Eu ainda não me identificava como uma mulher trans".

Já na terapia, ela lembrou de memórias esquecidas da infância. Zé diz que demonstrava não se identificar com o gênero masculino desde criança, mas que sempre era punida ao demonstrar isso. "Eu vivi minha adolescência, a vida adulta, com isso esquecido".

Zé ficou famosa com vídeos no TikTok, onde sempre mostrou os treinos pesados na academia e exibiu o corpo. Mas ela diz que sentia que faltava algo.

O Zé Longuinho funcionava muito na internet, mas na minha vida pessoal, em várias situações, não funcionava muito bem. Eu sentia que tinha que estar num corpo feminino para funcionar e me sentir realizada.

"Eu não faria isso por engajamento"

A transição de Zé acumula comentários nas redes sociais. Quem critica vê um exibicionismo da influenciadora e questiona sua identidade de gênero, mas quem defende opina que cada pessoa trans transiciona do seu jeito.

Ela não se importa com os comentários negativos. "Eu sempre recebi muita crítica por ser desse jeito, espalhafatosa e tudo mais. Eu já fui meio que blindada, porque eu sei que a minha transição é genuína. Eu não estou fazendo uma transição para aparecer. Óbvio, eu estou fazendo do limão minha limonada".

Já que eu vou transicionar mesmo, porque eu, realmente, sou uma mulher trans, vou aproveitar para monetizar, fazer um show, porque eu sempre mostrei a minha vida toda na internet, sempre fiz um show com tudo que eu vivia. Então, com a transição não seria diferente.

Zé Longuinho

A influenciadora diz que conta com apoio psiquiátrico e que nunca faria uma transição de gênero "por engajamento". "Tem mil outras formas de você engajar o seu perfil sem precisar passar por tudo isso. Eu estou fazendo porque, realmente, sou uma mulher trans. Então, com relação às críticas, eu não me abalo, sei a minha verdade, o que eu estou fazendo, o que eu sou".

"Maya é minha mãe trans"

Zé Longuinho e Maya Massafera Imagem: Reprodução/Instagram/@mayamassafera

Desde que anunciou a transição, Zé tem contado com o apoio de Maya Massafera. "Eu fiquei muito feliz com o apoio que a Maya me deu, foi a única que, realmente, me acolheu ao invés de apontar dedo e criticar, ela me acolheu como mãe, como se fosse minha mãe trans, sabe?", diz, rindo.

Ela me deu bons conselhos, puxões de orelha que ela tinha que dar, porque tudo que eu estou passando agora, ela já passou. Fiquei muito feliz por ela ter me chamado e toda a forma como ela me abordou. Foi superimportante.

Zé Longuinho

Zé pretende mudar de nome, só não sabe quando nem para qual. A influenciadora diz que sabe que o nome antigo não vai "combinar" com a mulher que ela está se tornando.

Mas ela assume estar com dificuldade de desapegar do nome "Zé Longuinho". "Estou sentindo um pouco de dó de acabar com esse nome, mas logo logo ele vai mudar, ainda estou decidindo certinho. Mudar o nome também envolve várias outras questões, porque eu trabalho com internet, então, envolve várias questões de ter que mudar no Instagram, é toda uma burocracia. Vou com bastante calma, mas o Zé Longuinho vai mudar, sim".