Astros de 'Wicked' terminaram casamentos para ficarem juntos na vida real

"Wicked" é um dos filmes mais indicados da temporada de premiações, tanto que pode levar dez estatuetas do Oscar neste final de semana. Se na ficção, Glinda, interpretada por Ariana Grande, dá um fora em Boq, vivido por Ethan Slater, na vida real, os atores vivem um relacionamento desde 2023.

O que aconteceu

Ariana e Ethan eram casados com outras pessoas quando se conheceram nos bastidores de "Wicked", no final de 2022. Ariana era casada com o corretor de imóveis Dalton Gomez desde 2021, enquanto Slater era casado com a terapeuta Lilly Jay, com quem namorava desde a época da escola. Os dois têm um filho de dois anos.

Em julho de 2023, Ariana se separou de Dalton Gomez. Fontes do site TMZ afirmam que eles tentavam uma reconciliação, mas que já enfrentavam problemas desde antes do início das filmagens de "Wicked".

No mesmo mês, a imprensa confirmou que a cantora estava namorando Slater, que também estava se separando da mulher. Ele entrou com o pedido de divórcio naquele mesmo mês, e o processo foi finalizado em setembro. O filho de Slater e Lilly havia nascido há menos de um ano, em agosto de 2022.

Os rumores de traição ganharam força, mas Ariana negou que a "narrativa mais popular" sobre seu relacionamento fosse verdade. "A parte mais triste foi ver que a maioria das pessoas acredita na pior versão da história. Isso foi muito difícil", disse ela, em entrevista à revista Vanity Fair. Fontes afirmaram a People que o romance entre os dois só "floresceu" depois que ambos haviam se separado de seus parceiros.

Ethan também disse que foi difícil ver o público especulando sobre sua vida pessoal. "Muitas mudanças grandes aconteceram nas nossas vidas pessoais. Foi muito difícil ver gente que não sabia nada sobre o que aconteceu comentando e especulando [sobre isso], e errando ao falar das pessoas que você ama."

Ariana Grande e Ethan Slater nos papéis de Glinda e Boq em "Wicked" Imagem: Divulgação/Universal

Em março de 2024, Ariana Grande lançou o álbum "Eternal Sunshine", inspirado no fim do casamento com Dalton e no namoro com Ethan. Fãs acreditam até que as iniciais do nome do álbum sejam uma referência às iniciais de Ethan.

Em dezembro do ano passado, Lilly Jay se manifestou oficialmente pela primeira vez sobre o divórcio —sem falar em traição. Em um artigo para o site The Cut, ela discutiu o efeito da separação sobre seu trabalho como terapeuta e seus pacientes.

Lilly conta que se mudou para a Inglaterra com o filho de dois meses para "apoiar a carreira" do marido. "Os dias em que não consigo escapar da promoção de um filme associado aos dias mais triste da minha vida são escuros", escreveu.

Nunca pensei que me divorciaria. Não pensei [que isso aconteceria] especialmente depois de dar à luz meu primeiro filho e especialmente na sombra do novo relacionamento do meu marido com uma celebridade.

Lilly Jay

Ariana e Ethan continuam juntos e "felizes", segundo a imprensa internacional. "Os dois acham que encontraram 'A pessoa', mas não estão com pressa para ficarem noivos, apesar de ser algo que ambos acreditam que vai acontecer", disse uma pessoa próxima ao casal ao Entertainment Tonight.