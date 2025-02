Votante do Oscar: 'Não sabia de Ainda Estou Aqui até nomeação; dei 3 votos'

Faltando cinco dias para a noite de cerimônia do Oscar 2025, a revista Variety revelou mais votos favoráveis de um votante anônimo ao filme brasileiro "Ainda Estou Aqui".

O que aconteceu

O editor da Variety, Clayton David, fez reportagem falando sobre os eleitores do Oscar e os votos anônimos relatados. Ele disse que observou os nomes de Mikey Madison ("Anora") e Demi Moore ("A Substância") quase que em uma partida de pingue-pongue em uma sequência de cerca de 12 eleitores: "Parecia que eram essas duas no topo e nada mais", escreveu.

Entretanto, houve um momento que a empolgação para as duas baixou e ele viu uma "quantidade considerável de apoio" para Cynthia Erivo ("Wicked") e Fernanda Torres ("Ainda Estou Aqui"). "O filme desta última foi o mais difícil de rastrear nesta temporada, principalmente devido a mais de um terço dos eleitores com quem conversei dizendo que só assistiram ao filme nos últimos dias, antes de entregar suas cédulas".

David acredita que o apoio a Fernanda Torres, sobretudo o engajamento que seu nome trouxe com os brasileiros, vai levar "Ainda Estou Aqui" a conseguir uma vitória no domingo. Seria a primeira vez que o Brasil ganharia um prêmio da maior premiação de Hollywood. Um votante anônimo afirmou que deu todos seus votos para o filme brasileiro.

Eu nunca tinha ouvido falar deste filme até que ele foi indicado para melhor filme, e, meu Deus... Esse filme foi incrível, e ela é uma deusa. Eu votei nele em todas as três categorias.

votante anônimo do Oscar em conversa com a Variety

Fernanda Torres em 'Ainda Estou Aqui' em cena dirigindo Imagem: Reprodução/Sony Pictures Brasil

O caminho até os votantes anônimos

Reportagem do editor Clayton Davis na Variety não determina favoritos. Contudo, reconhece a complexidade de se adivinhar os vencedores das categorias ouvindo os votantes anônimos em um universo maior ao que se tem acesso.

Clayton afirma que conduz conversas casuais com votantes do Oscar desde 2012, após bater papo com um profissional do setor em um evento de Nova York. "Foi esclarecedor ouvir o que eles selecionam e o por quê", lembra.

Como a Academia do Oscar não divulga os números oficiais, se sabe que pelo menos 9.945 membros estão aptos a votar. Segundo a Variety, especialistas apontam que o tamanho de participação nas categorias pode variar de 30% a 70%.

Categorias podem sofrer abstenções. A Variety conversou com 84 membros únicos votantes do Oscar, todos anônimos. Destes, foram observados que as categorias que mais tiveram abstenções foram de melhor curta-metragem, melhor documentário e melhor filme internacional - que o Brasil concorre com "Ainda Estou Aqui".

O filme, aliás, foi percebido pelo editor da Variety como possibilidade de ser indicado a melhor filme após as conversas diretas com eleitores. Segundo ele, nem sempre as estatísticas conseguem capturar todos os potenciais indicados e favoritos se for considerar unicamente as indicações em outros prêmios do circuito.

Na categoria de melhor atriz, o editor da revista observou que Madison e Torres são os nomes mais potentes entre os membros internacionais, enquanto Erivo e Moore carregam forte apoio entre os eleitores dos Estados Unidos. "O filme de Moore é o mais polarizador, e o que achei mais interessante é que subestimamos o quanto os filmes de terror são uma barreira para a entrada de cinéfilos [o mesmo vale para musicais]".

Apesar das citadas, David encontrou um eleitor anônimo que desafiou as opções favoritadas na categoria de melhor atriz e decidiu manter seu voto em Karla Sofía Gascón, que deve comparecer na cerimônia. "Não me importa o que as pessoas fazem durante seu tempo privado? Eu votei nela, mesmo que ela não vença", afirmou o votante anônimo.

A revista Variety vai anunciar suas previsões finais para o Oscar 2025 nesta quarta-feira (26).