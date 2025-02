'Volta por Cima': a exigência de Violeta que vai mudar toda a vida de Cacá

No capítulo desta terça-feira (25) de "Volta por Cima" (Globo), Cacá teme que Violeta conte a verdade para Jão. Com isso a ricaça coloca uma condição para não revelar a verdade: que Cacá more em sua casa.

A moça acata o pedido e deixa Edson e Jão surpresos ao avisar que está saindo de casa.

Logo após, Cacá não deixa Violeta falar para Ana Lúcia sobre a paternidade de seu bebê. Apesar disso, Osmar pensa em acabar com esse segredo e contar para Madalena que Jão não é pai do filho que Cacá espera.

Violeta (Isabel Teixeira), Chico (Amaury Lorenzo) e Cacá (Pri Helena) em 'Volta por Cima' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Madalena confessa que sofre com a ausência de Jão. Rodolfo se irrita ao saber que Gerson mandou Gigi para uma reunião da cúpula. Belisa tenta convencer Rodolfo a contar para Marco sobre Ruth.

Gigi usa Jô para fazer ciúmes em Bernardo. Rodolfo entrega uma pista para Marco sobre Ruth. Tati e Hana se encontram.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.