Vinícius nega ter chamado Vilma de 'insignificante' no BBB: 'Nunca'

Vinícius negou ter se referido a Vilma como "insignificante" no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Após conversar com Vilma e ouvir queixas sobre Vinícius, Aline foi até o amigo questioná-lo. Ela tentou confirmar se Vinícius havia classificado Vilma como "insignificante", o que ele negou.

Aline: "Em algum momento você falou pra Vilma que ela era insignificante?".

Vinícius: "Não, nunca!".

Aline: "Você não usou essa palavra?".

Vinícius: "Nunca!".

Aline: "Eu sei. Mas foi como ela entendeu. E o bonitão do Diogo disse que escutou você dizer que ela era insignificante".

Vinícius: "Nunca chamei ninguém de insignificante".

Aline: "Lógico que eu sei. Eu falei: 'Eu conheço o Vinícius, ele jamais faria isso'".

