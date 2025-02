Vinícius e Diogo brigam, e sister adverte Aline: 'Tudo pra te defender'

Vinícius repercutiu a briga que teve com Diogo Almeida no Sincerão desta segunda-feira (24), enquanto Vilma detonou Aline para o filho no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

No quarto, Vinícius repercutiu a briga. Na noite anterior, ele chamou Diogo de "covarde" e disse que o brother não teve respeito por Aline em algumas ocasiões, sendo que ela "sempre esteve ao seu lado". "Sempre ele quer conduzir as coisas. A forma que ele aborda qualquer assunto ele tem que conduzir", disse.

Daniele também pontuou para Aline que seu maior aliado de jogo é Vinícius, não Diogo. "Ele vai fazer de tudo para te defender", disse. "Ele vai às vezes anular ele pra defender você, porque ele entende que, por mais que o jogo esteja separado agora, você é a prioridade máxima para ele dentro desse jogo".

Enquanto isso, no quarto, Vilma detonou Vinícius. "Eles estão de armação, de graça, para te perturbar porque você está no Paredão. Se liga, esquece isso para lá", disse.

A mãe de Diogo também disse que Aline "se aproveitou" do filho, que sempre esteve ao seu lado. "Você não enxergou, tá tudo de armação. Acorda", disse. "Acho que você não veio pra cá para esquentar a cabeça não. Larga de mão isso que não vai te levar a lugar nenhum".

Ela é dominada pelo cara lá [Vinicius]. Ela não faz nada sozinha, é tudo com ele. Ela nunca vai te ouvir, nunca vai fazer nada por você com ele. É tudo ele, isso tá na cara. Você só vai se aborrecer, ficar infeliz. Sai fora enquanto é tempo Vilma

