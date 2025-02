Vilma acusa Vinícius de não ter empatia: 'Falou que eu era insignificante'

Após Vilma se acertar com Aline, a estudante de Nutrição expressou algumas críticas a Vinícius no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Vilma disse que Vinícius evita ela e Diogo Almeida na casa. O ator, que ouvia a conversa, endossou as críticas feitas pela mãe, enquanto Aline defendeu sua dupla.

Vilma: "Se nós estamos na roda ele pula nós dois. Ele não olha, não fala".

Diogo: "Isso é não ser empático. Eu, com ele, ainda tenho um movimento de, às vezes, puxar um assunto. Mas eu não vejo isso comigo. E isso é não ter empatia comigo".

Aline: "Ele não tem a obrigação".

Diogo: "Não tem. Mas isso é não ter empatia em relação a você [Vilma] e a mim".

Aline: "Ele já foi conversar com vocês. Nesse momento, querendo ou não, você consegue perceber que a empatia da pessoa existe, porque ele foi até a senhora conversar, trata com respeito. Respeito também é empatia. Então quando a pessoa não tem empatia com a gente, a pessoa é nula. O que eu vejo zero é interação, sendo que, pra ele, não faz sentido interagir".

Diogo: "Não, para ele é insignificante. Eu já ouvi ele falar isso".

Vilma: "Isso aí não adianta, não vai mudar. Mas ele falou que eu era insignificante".

Aline: "Eu não posso falar por ele (...). Talvez a insignificância seja para o jogo, porque, uma pessoa que não é expressiva, não tem significância no jogo".

Diogo: "É, mas no caso do Vinícius, ele falou que a minha mãe era insignificante e não valia a pena chamar ela para uma conversa".

Aline: "Eu não acho que ele falou isso. Eu conheço o Vinícius".

Diogo: "Mas falou".

