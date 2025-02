'Vale Tudo' vai ser diferente? Globo promete 'releitura vintage' da novela

Após exibir o primeiro trailer do remake de "Vale Tudo", a Globo realizou nesta terça-feira (25) a primeira coletiva de imprensa sobre a trama que promete fazer "uma releitura vintage" do clássico de 1988.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O diretor artístico Paulo Silvestrini comentou a repercussão do primeiro material veiculado na TV. "Sensação de ter entrado no ar. É o primeiro contato da nossa obra com o público, a primeira vez que a gente assina e entrega essa carta de intenções. Nosso desejo é alcançar as pessoas, tocar o coração do fã, chamar a atenção de quem tem curiosidade e de convidar quem não conhece, quem não frequenta esse universo encantador das novelas"

Ele alega que "a essência da obra está preservada" e afirma que o público pode esperar pequenas homenagens que remetem à versão clássica de 1988, "seja por recursos estéticos, por uma linguagem narrativa, ou homenagens aos diretores". "Manu disse muito bem: é uma releitura vintage, traz para o público que já conhecia a obra. E, para quem não conhece, é uma boa oportunidade de entrar em contato com a expressão máxima desse gênero. Eu, como brasileiro, a novela é parte da minha formação"

A Globo tem a expectativa de que 40% do público que assistir ao remake viu a versão clássica. "Mas a novela é feita pra todos", pondera a autora, Manuela Dias, que assume a missão de reescrever a trama de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères após 37 anos.

Quem não viu [a versão original], tem uma chance incrível, [uma obra] atualizada com esse cheiro vintage. A gente foi compondo diversos departamentos com todos os nossos coautores, figurino, cenário, atores. Para quem viu, é encontrar um amigo que você não vê há muito tempo. É o seu amigo, mas o tempo fez o seu trabalho. Conceitos, novas formas de ver. O mundo mudou muito, ainda bem. Manuela Dias

O remake se preocupa com representatividade e traz atores negros interpretando papéis feitos por atores brancos há 37 anos. Entre os exemplos estão Lucas Leto, o Sardinha, antes feito por Otavio Muller, e Tais Araujo, a Raquel, mocinha vivida por Regina Duarte em 1988.

Primeiro trailer na TV

A história tem como protagonismo o conflito entre mãe e filha, Raquel (Taís Araujo) e Maria de Fátima (Bella Campos). Enquanto a matriarca acredita que é possível crescer com honestidade no país, a jovem pensa totalmente o contrário.

O embate entre elas mobiliza todos os núcleos da trama, provocando enfrentamentos éticos, histórias de amor e encontro de mundos diferentes que habitam uma mesma cidade, o Rio de Janeiro. A trama ainda conta com a icônica vilã Odete Roitman (Debora Bloch), nesse embate ético sobre ser ou não ser honesto.

Ao final, o trailer dá grande destaque para uma das maiores vilãs da teledramaturgia brasileira. A personagem de Debora Bloch desce de um helicóptero e diz: "Pode avisar que Odete Roitman chegou".

Com previsão de estreia para março, 'Vale Tudo' é uma novela escrita por Manuela Dias, com colaboração de Aline Maia, Claudia Gomes, Márcio Haiduck, Pedro Barros e Sérgio Marques, baseada na obra de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A direção artística é de Paulo Silvestrini, direção geral de Cristiano Marques, direção de Augusto Lana, Fábio Rodrigo, Isabella Teixeira, Matheus Senra e Thomaz Cividanes.