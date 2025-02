The Town e Rock in Rio levam Ivete e Mariah Carey a Belém no ano da COP30

No dia 20 de setembro, o Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém, será palco de um evento gratuito que deve atrair 50 mil pessoas.

O que vai rolar

Ivete Sangalo comandará o show "Amazônia Para Sempre", organizado pelos festivais Rock in Rio e The Town, que acontece dois meses antes da 30ª Conferência das Partes para o Clima (COP30). O objetivo é destacar a importância da conservação da floresta amazônica e a proteção de seus povos.

Conhecida por seu engajamento em causas sociais, Ivete já participou do Amazônia Live em 2016. Ela tem também um instituto que apoia comunidades vulneráveis na Bahia.

Antes do show de Ivete, Mariah Carey, uma das atrações do festival The Town, fará uma performance especial no dia 17 de setembro, transmitida pelo Multishow e pela TV Globo. A artista se apresentará, sem público, em um palco flutuante no rio Guamá, em formato de vitória-régia, simbolizando a integração entre cultura e natureza.

Vozes locais

As cantoras paraenses Zaynara, Joelma, Dona Onete e Gaby Amarantos Imagem: AgNews

Além das estrelas internacionais, o evento destaca a riqueza cultural da região amazônica; Mariah Carey dividirá o palco com quatro grandes nomes da música paraense: Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara. Essas artistas se apresentarão juntas em um show que celebra a diversidade e a força feminina na Amazônia.

Dona Onete, conhecida como a "rainha do carimbó chamegado", combina ancestralidade e regionalidade em suas performances. Joelma, embaixadora da cultura paraense, mistura influências caribenhas com guitarrada e forró.

Gaby Amarantos, ícone do tecnobrega, traz seu estilo único e marcante. E Zaynara, jovem cantora de beat melody, mostra por que vem ganhando destaque no cenário musical brasileiro.