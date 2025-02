Thamiris sugere racismo em atitudes de Vitória Strada no BBB 25

Thamiris criticou a forma como Vitória Strada reagiu ao conflito entre ela e Camilla no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Em conversa com Camilla e Gracyanne Barbosa, Thamiris reprovou o comportamento de Vitória. Ela sugeriu que a atriz não agiu de maneira antirracista.

Thamiris: "Para você não ser racista, você tem que ser antirracista e tem que ter atitudes assim. Você não tem que ter falas preconceituosas, tem que saber seu lugar de fala, tem que saber falar com uma pessoa preta para não colocar ela nesse lugar [de agressiva]".

Gracyanne: "Que é o que você sempre se preocupou em fazer com o Diogo. Sempre. Independente do embate que você tinha, você sempre falou: 'Eu não quero colocar o Diogo nesse lugar, porque sei que, lá fora, vai ser muito mais pesado para ele que para outra pessoa'. Você sempre se preocupou. Ela está se preocupando? E ela sabe. Essa conversa já foi tida aqui no quarto várias vezes.

