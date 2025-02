Thamiris desabafa após briga: 'Pessoa preta sempre sai como a agressiva'

Thamiris fez um desabafo sobre a diferença do julgamento sofrido por pessoas brancas e pretas no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Thamiris desabafou com Maike sobre como se sentia após o conflito que ela e Camilla tiveram com Vitória Strada. Ela se queixou de como as pessoas pretas são sempre culpabilizadas em relação às brancas.

Thamiris: "Eu vou ficar na minha, só que o bagulho me sugou, me drenou".

Maike: "Com certeza".

Thamiris: "Toda vez que tem uma briga entre uma pessoa preta e uma pessoa branca, a pessoa preta sempre sai como a agressiva, sempre sai como a pessoa que vai quebrar a outra no meio. Lembro que, uma vez, o meu melhor amigo falou sobre o fato de ele namorar uma menina branca e, toda vez que eles brigavam, como ela se comportava na briga. E ele falou: 'Thamiris, você tem noção de como isso é perigoso?'".

Maike: "Pra caralh*! Ainda mais para um homem".

Thamiris: "É. Você começa a brigar e a pessoa começa a chorar. E, se alguém de fora ver, chama a polícia pra você. Até a própria pessoa pode chamar. Quando você está brigando com uma pessoa preta, quando você está com amigos pretos, isso não acontece. Todo mundo se resolve. Ninguém fica com pena. E a gente sabe os riscos que a gente coloca o outro com certos posicionamentos nossos".Ontem, Camilla chorou e também se queixou de ter recebido um tratamento diferente após o atrito. "Poucas pessoas vieram a mim tentar entender o que aconteceu. Só escutaram um lado. Ontem eu tava mal. O outro lado [Vitória] foi super acolhido. Eu, ninguém me perguntou nada", disse a trancista.

