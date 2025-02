Sisters acusam Vitória de 'performar solidão' e afirmam: 'Não está triste'

Camilla, 34, Thamiris, 33, e Gracyanne Barbosa, 41, avaliaram como Vitória, 27, se comportou desde a briga no BBB 25.

O que aconteceu

Após a dinâmica que aconteceu na manhã desta terça-feira (25), as sisters se reuniram no quarto Nordeste para criticar a atriz. Na visão delas, Vitória nem mesmo demonstra que está abalada com a situação. "Não estou vendo ela triste, triste estou eu, que qualquer coisa eu choro", afirmou Camilla.

Ela não sentiu como eu me senti, isso que está me magoando. Desde o primeiro dia eu estou falando isso. Eu não sinto essa verdade [nela]. Camilla

Gracyanne também se incomodou com o fato da sister se aproximar de Renata, após notarem que Vitória tem passado mais tempo no quarto Anos 50. "Ela rindo com a Renata, muito louco, uma pessoa que ela tinha zero troca. Uma implicância quando a gente elogiava a garota", analisou a musa fitness.

Já Thamiris demonstrou que estava chateada com a atriz, ainda mais diante da possibilidade dela mudar de vez de quarto. As sisters argumentaram que, caso isso aconteça, parecerá ainda mais que elas estão expulsando Vitória do cômodo.

Recordando os acontecimentos do último Sincerão, em que Camilla foi apontada pela maioria dos jogadores, as sister retornaram ao tópico da agressividade. Na visão delas, mesmo que outras pessoas tenham agido da mesma forma, ou pior, elas são as únicas criticadas pelo estereótipo da "mulher preta agressiva".

Eu cresci em um ambiente que eu tinha pavor de mulheres como a Vitória, Eva, Renata, que eram lindas, eram frágeis, algo que eu não sou Thamiris

Gracyanne ainda afirmou que, assim como Vitória, costuma passar muitos momentos sozinha na casa e, nem por isso, as pessoas afirma que ela está isolada. "Mas vocês não performam a solidão, não ficam de cabeça baixa", apontou Thamiris, insinuando que essa é a postura adotada por Vitória.

