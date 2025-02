Falsa e arrogante: Camilla é massacrada em Sincerão no BBB 25

Com a presença de ex-BBB's no júri, o sexto Sincerão do BBB 25 (Globo) teve a participação de todos.

BBB 25 - Enquete UOL: Para você, Vitória foi a craque do jogo no Sincerão? Resultado parcial Total de 189 votos 68,78% Sim, ela mandou muito bem 13,23% Não, tiveram outros melhores 17,99% Estou até agora tentando entender essa escolha Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 189 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

O que aconteceu

Nesta semana, Nayara Azevedo, Ricardo Alface e Ana Paula Renault ficaram responsáveis por definir o tema dos embates e pela avaliação dos confrontos.

BBB 25: Ex-BBBs participaram da dinâmica do Sincerão Imagem: Reprodução/Globoplay

Diogo Almeida

O ator apontou Camilla como falsa. De acordo com ele, a sister "descartou Vitória como se fosse uma lata de apresuntado no lixo", sendo que elas já foram aliadas. Para o júri, ele mandou bem.

Vitória Strada

Com o tema decepção, a atriz chamou Camilla e afirmou estar muito decepcionada com a sister em todos os sentidos. Para o júri, ela mandou bem.

Vilma

Ao escolher o tema influenciável, a sister chamou Thamiris para o embate. Vilma afirmou que ontem (23) ela foi agressiva com Vitória: "Foi desrespeitosa, não gostei de ver". Para o júri, ela mandou bem.

Guilherme

O Anjo da semana escolheu o tema traidor e chamou Camilla. Ele lembrou de situações que a sister abandonou as aliadas para abafar algumas situações. Para o júri, ele mandou bem.

Camilla

A sister, por comprar o Poder Curinga, participou e chamou Vitória. Com o tema de falsa, ela disse ter muitas coisas para falar, já que aconteceu uma sequência de situações. Para o júri ela pipocou por não citar os acontecimentos recentes.

João Pedro

O líder apontou Vitória. Ele chamou a atriz de 'Maria Vai com as Outras'. Segundo ele, ela espera as pessoas escolherem suas batalhas e vai atrás. Ele também a chamou de ingrata. Para o júri, ele pipocou.

Diego Hypolito

O brother escolheu o tema controlador e Camilla para o embate. Ele citou algumas situações em que ele não foi ouvido e também falou do embate entre a sister e Vitória. De acordo com ele, Camilla deixou a atriz vulnerável. Para o júri, ele pipocou.

Vinícius

Com o tema covarde, ele chamou Diogo. Ele apontou que houve situações em que ele não teve respeito com outros confinados, principalmente com sua dupla, a Aline. O brother ainda alertou que a máscara do ator está caindo. Para o júri, ele mandou bem.

Eva

A dançarina escolheu o tema arrogante e chamou Camilla. A bailarina lembrou não ter uma situação boa com a sister desde o início do programa e citou situações em que achou a sister arrogante. Para o júri, ela mandou bem.

Joselma

Com o tema controlador, a sister também chamou Camilla. De acordo com ela, desde o início do jogo ela acompanha a sister controlando o jogo com suas aliadas. Para o júri, ela pipocou.

Thamiris

A sister escolheu o tema decepção e chamou Guilherme. A sister disse ter ficado decepcionada com a forma que ele usou para falar com sua irmã, a Camilla. Para o júri, ela pipocou.

Maike

Com o tema traidor, ele apontou Vitória. O brother argumentou que ela foi ingrata em algumas situações e citou que a atriz vota por conveniência. Para o júri, ele pipocou.

Daniele Hypolito

A sister escolheu Diogo Almeida com o tema covarde. De acordo com ela, o ator tinha duas pessoas na linha de embate e ele escolheu uma terceira para indicar ao Paredão. Para o júri, ela mandou bem.

Renata

A dançarina chamou Camilla com a placa de controladora. Para ela, o embate com a Vitória serviu para ela ver que a sister tem atitudes controladoras para trazer pessoas para seu jogo. Para o júri, ela pipocou.

Gracyanne Barbosa

A musa fitness escolheu Diogo Almeida com o tema covarde. A sister citou que ele é covarde quando escolhe defender outra pessoa, sem ser a que ele está junto. Ela também pontuou que o ator foi covarde em não a chamar para o embate no Sincerão. Para o júri, ela mandou bem.

Aline

A sister escolheu covarde e chamou Renata para o embate. Para ela, Renata não tem coragem de expor suas prioridades e não se posiciona. Para o júri, ela pipocou.

João Gabriel

Para fechar, João escolheu a Camilla para falar de traição. Ele apontou o jeito de Camilla e disse ser arrogante da parte da sister. Para o júri, ele pipocou.

BBB 25 - Enquete UOL: Diogo, Vitória ou Vilma, quem você quer eliminar no 6º Paredão? Resultado parcial Total de 216981 votos 37,60% Vitória 15,93% Diogo 46,47% Vilma Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 216981 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas