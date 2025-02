Odete Roitman não aparecerá nos primeiros capítulos de 'Vale Tudo'

A vilã Odete Roitman (Débora Bloch) não aparecerá nos primeiros capítulos da novela "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Assim como aconteceu na versão original da obra, exibida em 1988, Odete aparece na trama após algumas semanas. No remake, a personagem de Débora Bloch surgirá em cena apenas no capítulo 24.

A chegada de Odete Roitman no remake de "Vale Tudo" será em 26 de abril, dia de aniversário de 60 anos da TV Globo. Ela aparecerá para o público após retornar de uma longa estadia no exterior.

Na noite de segunda-feira (24), a Globo exibiu o primeiro trailer com imagens inéditas da próxima novela das nove. O vídeo trouxe Odete em uma cena gravada exclusivamente para a peça promocional, descendo de um helicóptero no topo de um prédio no centro do Rio de Janeiro.

CADÊ OS NOVELEIROS DE PLANTÃO? Vem conferir o primeiro trailer de #ValeTudo! Estreia em março, na minha telinha! pic.twitter.com/dc6aX0BdUf -- TV Globo (@tvglobo) February 25, 2025

Com previsão de estreia para 31 de março, 'Vale Tudo' é uma novela escrita por Manuela Dias, com colaboração de Aline Maia, Claudia Gomes, Márcio Haiduck, Pedro Barros e Sérgio Marques, baseada na obra de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A direção artística é de Paulo Silvestrini, direção geral de Cristiano Marques, direção de Augusto Lana, Fábio Rodrigo, Isabella Teixeira, Matheus Senra e Thomaz Cividanes.