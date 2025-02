Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 26/2 a 8/3

Cássio aceita o acordo com Bia. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Garota do Momento" (Globo) logo abaixo:

Quarta-feira, 26 de fevereiro

Bia e Cássio selam um acordo. Marlene recusa a proposta de Juliano. Ronaldo repreende Beto. Ulisses tenta acolher Glorinha. Cássio convence Sérgio de sua técnica de aproximação com Beatriz. Érico ampara Marlene. Bia insinua para Beto que Cássio e Beatriz estão se aproximando. Jacira visita Anita. Cássio beija Beatriz.

Quinta-feira, 27 de fevereiro

Beto se incomoda com o beijo cênico de Cássio e Beatriz. Clarice repreende as atitudes de Bia contra Beatriz. Ronaldo afirma a Raimundo que ele precisa encontrar uma mulher que o ame. Nelson se infiltra no estúdio de Alfredo. Chega o dia da estreia da nova novela, 'Senhora'. Beatriz é apresentada como protagonista da novela.

Sexta-feira, 28 de fevereiro

Clarice convida a todos para um jantar em sua casa. Clarice sente dores de cabeça. Clarice tem uma nova lembrança. Maristela teme que a senha de seu cofre tenha sido descoberta. Marlene presenteia Raimundo. Bia prepara mais uma armadilha para Beatriz. Beatriz não gosta de ficar sozinha com Cássio. Juliano pede que Basílio resgate o broche de Maristela. Uma coluna social insinua que Cássio e Beatriz estão tendo um romance.

Sábado, 1º de março

Ronaldo mostra a coluna para Beto. Onofre recomenda que Sérgio mantenha a farsa sobre o envolvimento de Cássio e Beatriz. Maristela descobre que Juliano a rouba. Beatriz se desespera. Beatriz conversa com Beto. Teresa desconfia das saídas de Jacira. Jacira flagra Nelson escondido no camarim de Alfredo. Onofre repreende Beatriz por ter beijado Beto na rua. Beatriz afirma a Beto que os dois terão que namorar escondidos.

Segunda-feira, 3 de março

Beto sugere dar uma pausa no namoro com Beatriz. Beatriz afirma a Sérgio que aceita fingir um relacionamento com Cássio até o fim da novela. Ronaldo se sente diminuído pelo talento de Beto. Clarice confidencia a Teresa que teve boas lembranças de sua gravidez. Jacira se encanta com Cássio. Anita convida Alfredo para morar em sua casa. Érico se muda para a casa de Marlene. Zélia descobre a relação de Basílio com Maristela. Beto se irrita ao ver Cássio beijando Beatriz na novela. Beatriz ouve quando Bia e Cássio confessam suas falcatruas contra ela.

Terça-feira, 4 de março

Beatriz denuncia as armadilhas de Bia e Cássio para Sérgio. Glorinha tem um problema com o salão. Raimundo pede que Ronaldo cuide da divulgação do disco de Lígia. Raimundo convida Marlene para jantar. Beto revela a Clarice as atitudes de Bia contra Beatriz. Zélia ameaça Basílio. Beto aceita a sugestão de Ulisses. Beto vê quando Cássio anda de mãos dadas com Beatriz na frente de uma multidão.

Quarta-feira, 5 de março

Todos assistem à estreia do Brasil na Copa do Mundo. Raimundo pede que Sebastião o ajude a enviar flores para Marlene. Glorinha se sente em dívida com Ulisses. Beatriz propõe sociedade no salão de Glorinha. Beto filma seu comercial. Lígia afirma a Ronaldo que o ajudará com Bia. Raimundo descobre que Marlene foi amante de Juliano. Carlito destrata Érico. Clarice revela a Juliano que está conseguindo se lembrar de seu passado.

Quinta-feira, 6 de março

Juliano discute com Clarice. Érico lamenta a rejeição de Carlito. Maristela e Juliano descobrem que Clarice não está mais tomando os remédios de Pimenta. Eugênia sugere que Jacira está apaixonada. Beto se irrita com as propagandas encenadas por Beatriz. Raimundo afirma que o cliente rejeitou o filme de Beto. Um jornalista questiona Beatriz sobre sua relação com Clarice. Maristela e Juliano armam para Clarice. Zélia ouve quando Maristela e Juliano comentam sobre um novo esquema. Juliano se irrita ao ler uma matéria com a história de Beatriz.

Sexta-feira, 7 de março

Juliano, Bia e Maristela maldizem Beatriz. Zélia se irrita com Elvira. Bia agride Beatriz. Sérgio apresenta a Beatriz o colar de joias que irá usar na novela. Alfredo ajuda Jacira a perceber que Cássio é um charlatão. Clarice decide não voltar a tomar os remédios de Pimenta. A solução de Ronaldo para o filme de Beto é aceita. Juliano e Maristela falsificam o colar de joias para prejudicar Beatriz.

Sábado, 8 de março

Bia aceita trocar o colar de joias por sua falsa réplica e acusar Beatriz. Guto confronta Alfredo sobre sua armação para unir Topete a Eugênia. Alfredo vê quando Topete aborda uma moça no boliche. Bia ameaça Cássio para ajudá-la a trocar os colares. Clarice pede ajuda a Teresa para guardar seu caderno de lembranças. Juliano e Maristela acompanham a novela e deduzem que Bia conseguiu trocar os colares. Ronaldo tem seu trabalho com Lígia aprovado por Raimundo. Eugênia vê Topete com outra moça. Sérgio comunica a Beatriz que o colar de joias foi trocado.