Vetos definidos, casal em crise e alerta falsidade: a madrugada no BBB 25

A madrugada desta terça-feira (25) foi marcada por tensões, desentendimentos e estratégias no BBB 25, após mais um Sincerão. O Splash separou os principais acontecimentos.

Vetos do Líder

O Líder da semana, João Pedro, revelou que pretende vetar Vitória da sua Festa do Líder. Se confirmado, será a segunda semana consecutiva em que a sister ficará de fora, já que Eva também a vetou na semana passada. No entanto, Vitória conseguiu montar o quebra-cabeças da dinâmica e, assim, aproveitou a festa.

O gêmeo também revelou que quer vetar Aline da próxima Prova do Líder.

Camilla alertou Eva sobre amizades

Durante uma conversa na área externa, Camilla soltou uma observação para Renata, sugerindo que alguém do grupo da sister fala mal dela pelas costas. Sem revelar nomes, a sister preferiu não aprofundar a história para evitar ser taxada como fofoqueira.

"Se eu lembrar a minha parte, eu falo! [...] É uma pessoa que anda com vocês, só isso que tenho pra falar. Às vezes vocês tão preocupadas com alguém que nem precisa.", disse Camilla, deixando um clima de desconfiança no ar.

Aline e Diogo estão estremecidos

O casal Aline e Diogo está passando por uma fase difícil. Em uma conversa na sala, Diogo questionou o afastamento de Aline, que preferiu não explicar o motivo.

"Você falou que eu estava vivendo um conflito. [...] Parecia que eu estava com você, mas estava na dúvida se queria estar com você ou com outra pessoa.", desabafou Diogo. Aline, por sua vez, evitou prolongar a discussão e se afastou, deixando a situação indefinida.

Mais tarde, Vilma reprovou relacionamento

Após o desentendimento entre o casal, Vilma conversou com Diogo e foi direta ao aconselhar o filho a terminar o relacionamento com Aline. "Encerra isso aí. [...] Ela é o tipo de mulher que atazana a vida do cara.", disparou Vilma, deixando claro seu descontentamento com o romance.

Vilma ainda disse mais. "Ela não é mulher para você", declarou ao filho.