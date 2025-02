Rafael Zulu passa 4 dias internado após excesso de energético: 'Tive medo'

Rafael Zulu, 42, relatou em seu perfil do Instagram um momento assustador que passou recentemente, após ingerir energético em excesso ao longo de um dia.

O que aconteceu

Entre a correria de sua vida profissional, o ator conta que tirou um dia para aproveitar o sol com sua família. Para lidar com o cansaço, Rafael consumiu uma grande quantidade de uma bebida energética.

Depois de algum tempo, o artista se sentiu ofegante e estranhou a sensação, preferindo recorrer a um hospital para entender o que estava acontecendo. "O coração deu uma acelerada e uma piorada, tive palpitações no peito", explicou.

No local, Rafael foi questionado se lidava com algum problema cardíaco, algo que ele prontamente negou. O ator recordou que no final de 2024 fez uma bateria de exames que atestaram sua boa saúde.

Rafael conta que a médica o diagnosticou com uma fibrilação atrial. "Basicamente, ela me explicou, que o coração está batendo normal, jogando sangue para o restante das artérias, do corpo, e o meu coração estava tremendo, fibrilando. Consequentemente, para eles é um alerta, porque quando ele está tremendo, para de bombear como ele deve bombear, pelo contrário, ele até acumula algum sangue".

Por conta disso, Rafael Zulu precisou ficar quatro dias internado, para ficar em observação até que seu quadro melhorasse. Para isso, o ator chegou a tomar injeções anticoagulantes para impedir que a situação evoluísse para uma trombose ou um AVC.

Depois de dois dias de internação, a fibrilação do artista ainda não estava controlada. "Eles falaram que se eu não melhorasse, eles fariam tipo um ultrassom, me sedar e dar uma examinada para ver o que está causando isso, se não teriam que partir para o choque", se referindo ao mesmo usado para reanimar pessoas, mas em uma voltagem diferente.

Eu fiquei bem nervoso. Meu batimento voltou a ficar oscilando (...) foram quatro dias de medo, insegurança, vulnerabilidade. Eu tive medo de morrer. Nunca tinha passado por nada parecido (...) isso foi por conta do excesso de energético

Após tomar uma outra dosagem do medicamento, maior do que as anteriores, o quadro de Rafael Zulu se estabilizou. "Graças a Deus eu descobri o motivo, mas o conselho que eu te dou, ainda mais pra quem tem a minha idade, pra você que é mais jovem, segure a onde no excesso, sobretudo de energético".