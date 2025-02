'Quero que dure muito': atriz de 'A Roda do Tempo' sobre empolgação dos fãs

A menos de um mês para a estreia da terceira temporada de "A Roda do Tempo", os fãs podem esperar um retorno de perder o fôlego. Rafe Jenkins, produtor da série, afirma que é bom poder deixar de lado as introduções sobre os personagens e começar já com muita ação, dando sequência à grande revelação do final da segunda temporada.

O poderoso dragão renascido

Quando foi lançada, em 2021, "A Roda do Tempo" foi vista como uma resposta do Prime Video ao sucesso de "Game of Thrones". Com pouco episódios exibidos, no entanto, já foi possível perceber que a saga de 13 livros escrita por Jordan teria vida própria. À frente do elenco, Rosemund Pike vinha de uma sequência de filmes de sucesso e certamente deu mais credibilidade à produção.

Ela é Moiraine Damodred, integrante de uma ordem matriarcal que busca o Dragão Renascido, que, segundo uma profecia, enfrentará o maléfico Dark One. Daí a importância de Rad, que foi revelado, ao final da última temporada, como o poderoso Dragão Renascido. Josha Stradowski, que dá vida ao personagem diz não temer ficar identificado demais com o herói, uma preocupação habitual dos atores que trabalham em séries muito longas.

Não fico pensando se Rand me representa, se eu serei sempre identificado por ele. É um bom personagem, tento fazer o melhor possível, sem me preocupar se ficarei marcado pelo personagem a ponto de me atrapalhar. Mas, claro, que eu espero que ele represente muita coisa dentro da minha carreira. Eu, como todo mundo, estou me dedicando bastante à série.

Josha Stradowski e Madeleine Madden em "A Roda do Tempo" Imagem: Prime Video/Divulgação

Stradowski esteve no Brasil em dezembro do ano passado para promover na CCXP 24 a série adaptada dos livros de aventura de Robert Jordan. Com ele, vieram também Rafe Jenkins, que comanda a produção da série, e a atriz Madeleine Madden, que interpreta Egwene al'Vere, filha do prefeito da vila onde a ação se passa.

Madeleine Madden diz amar sua personagem e comenta que já sabia que a repercussão seria grande, com fãs intensos. "Os livros formam uma grande comunidade no mundo, é impossível ir a algum lugar e não encontrar fãs da saga. Eu quero que isso dure bastante."

A terceira temporada de "Roda do Tempo" levou dois anos para ficar pronta. "A Roda do Tempo' demanda muito tempo!", brinca Stradowski. Ele lista dois problemas adicionais para a produção. "Você tem que lembrar que tivemos a pandemia de covid e as greves do pessoal do cinema, enfim, muitas coisas acontecendo pelo mundo. E as gravações são em vários países, com muitas viagens. Foi difícil a gente conseguir ter meses seguidos de gravação."A nova temporada carrega uma expectativa maior dos fãs, porque a narrativa no streaming chega aos acontecimentos narrados no quarto livro da saga, "A Ascensão da Sombra", que é sem dúvida o mais querido pelos seguidores da história. Mas Rafe Jenkins não pensa que isso traga uma responsabilidade maior. "Eu encarei isso como uma grande oportunidade, porque é um livro fundamental dentro da saga. Quanto melhor a história original, mais a gente vai conseguir fazer algo interessante. E você tem razão, é o volume que está sempre nas discussões dos fãs."