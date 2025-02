Qual será reação de Chico ao descobrir quem é o pai do bebê de Cacá?

No capítulo de quarta-feira (26), da novela "Volta por Cima" (Globo), Chico (Amaury Lorenzo) terá uma reação inesperada ao descobrir a verdadeira paternidade do bebê de Cacá (Pri Helena).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Ao ficar sabendo que sua amiga voltou para a casa de Violeta (Isabel Teixeira), Chico quer entender o que está acontecendo. Ele procura Cacá e quer saber se ela está sendo ameaçada pela contraventora.

Com a insistência do filho de Moreira (Tonico Pereira), Cacá se sente obrigada a contar toda a verdade. "Esse filho que eu tô esperando, eu não sabia... Pior, eu não queria nem pensar nessa possibilidade, Chico. O meu filho não é filho do Jão. É filho do Renato Castilho. Esse bebê é filho do Baixinho, é neto da dona Violeta", diz ela.

Ao saber que Baixinho (Rodrigo García) é o pai do de Cacá, Chico faz uma proposta para a amada. "Foge comigo. A gente some no mundo. Eu cuido de você e desse filho", sugere ele.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.